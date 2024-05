Sicilia, furto in un liceo scientifico: rubati computer e materiale informatico

Furto in un liceo scientifico siciliano: rubati computer scolastici e materiale informatico. Di seguito i dettagli.

Un furto ha colpito il liceo scientifico di Canicattì, provincia di Agrigento. Durante la notte, i ladri sono riusciti ad entrare sia nelle sedi del biennio che del triennio del liceo, causando disagio e preoccupazione. È stato il personale scolastico a scoprire il furto e ad avvertire immediatamente le autorità.

Gli agenti di polizia del commissariato locale sono intervenuti per effettuare i necessari accertamenti sul luogo del crimine. Il materiale rubato include computer e altro equipaggiamento informatico, fondamentale per l’attività di insegnamento e apprendimento nella scuola.

I carabinieri stanno conducendo indagini sulle possibili piste per individuare i responsabili del furto. Sono state verificate testimonianze e possibili segnalazioni di attività sospette nei giorni precedenti all’incidente. Inoltre, la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona potrebbe fornire utili dettagli per le indagini in corso.