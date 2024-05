Fabrizio Moro in tour: 2 le date in Sicilia

Il cantautore romano tornerà in Sicilia in occasione del suo tour estivo. Di seguito le informazioni sugli spettacoli.

Fabrizio Moro tornerà in Sicilia questa estate con due nuove date a Catania e Palermo.

Dopo aver registrato il sold out con il successo del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma il 25 maggio, il cantautore romano proseguirà il suo tour “Una vita intera” in giro per l’Italia facendo tappa a Catania il 28 agosto nella cornice di Villa Bellini e il giorno successivo, il 29 agosto, a Palermo al Teatro di Verdura. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo i grandi successi della lunga carriera di Fabrizio Moro.

I biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone e presso i punti vendita autorizzati.