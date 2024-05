A Catania un congresso nazionale di medicina legale: quando e dove

Catania ospiterà la 46esima edizione del congresso di medicina legale. Di seguito gli appuntamenti e gli ospiti presenti.

L’evento più importante di medicina legale si terrà a Catania: si tratta della 46esima edizione del Congresso della Società Italiana di Medicina Legale. La prima tappa dell’appuntamento sarà il 6 giugno presso il Monastero dei Benedettini, mentre il 7 e l’8 giugno ci si sposterà presso l’hotel Sheraton.

Durante il congresso, organizzato dal Dott. Lucio Di Mauro, vi saranno presenti numerosi ospiti tra cui: il Sen. Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega al Trattamento dei detenuti, alla Giustizia minorile e di Comunità, il Presidente Adelchi d’Ippolito, che presiede la Commissione Ministeriale per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica. Ma ad intervenire saranno anche il Presidente Giacomo Travaglino, che presiede la terza sezione civile della Corte di Cassazione, e la Presidente Patrizia Piccialli, che presiede la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione. Non mancheranno figure come: Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario Centrale INAIL – Roma, e del dott. Raffaele Migliorini, Coordinatore Generale Medico Legale INPS – Roma.

Durante gli incontri si discuterà dei diritti detenuto in carcere, della responsabilità sanitaria, del ruolo medico-legale nei mass disaster. Inoltre il discorso verterà anche sulle ultime novità relative alla disabilità in base alla nuova legge 227/21 e sugli ultimi decreti attuativi e alle tematiche legate alla prevenzione, sicurezza nei luoghi di lavoro.