Concorso Tenenti Aeronautica 2024: come candidarsi

Concorso Tenenti Aeronautica 2024: è stato appena pubblicato il bando destinato a coprire 29 posti mediante nomina diretta. Possono presentare domanda laureati sia militari che civili in possesso di tutti i requisiti richiesti.

I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico e del Corpo del Genio Aeronautico, con anzianità di grado determinata dai decreti ministeriali di nomina.

Concorso Tenenti Aeronautica 2024: come presentare domanda La domanda di partecipazione al concorso per tenenti aeronautica dovrà essere presentata entro e non oltre, previa esclusione, in 26 giugno 2024. Inoltre si potrà compilare online sul sito della Ministero della Difesa, tramite la pagina dedicata “concorsi online”. Inoltre tutti i candidati dovranno possedere sia lo SPID che la PEC, in quanto tutte le comunicazioni ufficiali saranno comunicate tramite posta elettronica certificata.

Concorso Tenenti Aeronautica 2024: i posti disponibili

Il Ministero della Difesa ha appena pubblicato il bando che prevede l’arruolamento di 29 posti per Tenenti dell’Aeronautica.

I posti disponibili prevedono 3 aree di collocamento:

concorso per la nomina di 4 Tenenti nel Ruolo Normale del Corpo Sanitario Aeronautico;

concorso per la nomina di 4 Tenenti nel Ruolo Normale del Genio Aeronautico così ripartiti: n. 2 nella categoria Fisica per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17), Matematica (LM-40), Scienze dell’Universo (LM-58), Scienze e tecnologie della navigazione (LM-72) e Scienze e tecnologie per l’ambiente ed il territorio (LM-75); n. 2 nella categoria Chimica per laurea magistrale/specialistica in Scienze Chimiche (LM-54) e in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71);

concorso per la nomina di 21 (ventuno) Tenenti nel Ruolo Normale del Genio Aeronautico da impiegare nei Domini Cyber e Spazio della Difesa, così ripartiti: n. 11 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) e ingegneria elettronica (LM-29); n. 6 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria dell’automazione (LM-25) e ingegneria informatica (LM-32); n. 3 per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aeronautica ovvero aerospaziale e astronautica (LM-20); n. 1 per laurea magistrale/specialistica in Fisica (LM-17).

Concorso Tenenti Aeronautica 2024: requisiti richiesti

Potranno presentare domanda, per il concorso per Tenenti dell’Aeronautica 2024, tutti coloro che sono in possesso di alcuni requisiti, tra cui i seguenti.

non hanno superato il giorno del compimento del:

– 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento;

– 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento;

– 35° anno di età , se non appartenenti alle predette categorie.

se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento; se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento; , se non appartenenti alle predette categorie. non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;

hanno tenuto condotta incensurabile;

non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico nelle discipline riportate all’interno del bando, cui si aggiunge, in taluni casi, l’abilitazione all’esercizio della professione.

Le selezioni

Tutti coloro che parteciperanno al concorso, dovranno poi affrontare le seguenti prove selettive: