Catania, monolocale diventa centro di spaccio: ai domiciliari un 32enne

Sequestrati oltre 550 grammi tra hashish e marijuana. Posto agli arresti domiciliari un 32enne che gestiva il centro di spaccio.

Arrestato un 32enne per spaccio di stupefacenti. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno scovato il covo del pusher: si tratta di un monolocale preso in affitto in via Ospedale Vecchio, nel quartiere di San Cocimo. Il giovane aveva creato un centro di spaccio, dove conservava le sue scorte di hashish e marijuana.

Durante le prime fasi di indagine, i militari, mimetizzandosi con la gente del luogo, hanno condotto lunghi appostamenti davanti all’ingresso del monolocale. Dopo una lunga attesa, durata qualche ora, hanno visto l’uomo che stava per rientrare in casa ed in pochi attimi è scattato il blitz.

I carabinieri, accompagnati dal giovane visibilmente preoccupato, sono entrati nell’appartamento e hanno subito scovato dentro un armadio una grande busta in cellophane trasparente, con dentro 500 grammi di marijuana. A questi si aggiungono i 50 grammi di hashish, già suddivisi in ovuli di plastica, rinvenuti in cucina. Tutta la droga è stata sequestrata e il pusher è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.