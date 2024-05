Catania, evade di continuo dai domiciliari: ora in stato di arresto

Un 43enne continua ad evadere dai domiciliari, mancando dalla sua abitazione anche per molti giorni. Ora si trova in carcere a Piazza Lanza.

Un 43enne catanese con precedenti penali relativi a furti ed evasione, è stato arrestato dalla polizia di Stato e condotto nel carcere catanese di piazza Lanza. L’uomo era già stato sottoposto a detenzione domiciliare, ma nel corso del tempo era stato segnalato dal commissariato Centrale, poiché diverse volte duranti i controlli di routine non si trovava in casa. Il 43enne era evaso in numerose occasioni dalla sua abitazione di San Cristoforo.

La diffida formale del magistrato di sorveglianza non era servita a niente, infatti l’uomo aveva continuato ad evadere senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze. Tra le tante cose, l’uomo era stato trovato più volte girovagare di notte, mancare per più e più giorni, arrivando anche ad essere denunciato per evasione dagli agenti di una volante.

A causa delle continue violazioni, l’ufficio di sorveglianza di Catania ha emesso un decreto di sospensione provvisoria degli arresti domiciliari, ordinando l’accompagnamento in carcere.