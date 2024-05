Carta Acquisti 2024: tutto quello che c’è da sapere

Carta Acquisti 2024: un sostegno per la spesa alimentare, sanitaria e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Carta Acquisti 2024: di seguito tutte le informazioni su cos’è, chi può usufruirne, come richiederlo e quali vantaggi offre questo prezioso supporto economico per le famiglie in difficoltà.

Carta Acquisti 2024: che cos’è?

La Carta Acquisti è uno strumento utile per chi ha bisogno di un supporto economico per le spese quotidiane. Con un valore di 40 euro al mese, viene caricata automaticamente ogni due mesi con un importo di 80 euro. È utilizzabile nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie aderenti al circuito Mastercard, oltre che presso gli uffici postali per il pagamento delle bollette elettriche e del gas.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dagli esercizi commerciali che espongono il marchio del carrello. Questi negozi offrono sconti aggiuntivi, oltre alle promozioni normali, per i possessori della Carta Acquisti.

A chi spetta la Carta Acquisti 2024?

Possono beneficiare della Carta Acquisti 2024 tutti i cittadini che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto legge n. 112 del 2008. In particolare, la Carta è destinata a due categorie principali: le persone che hanno compiuto 65 anni e i genitori di bambini di età inferiore ai 3 anni. Questo strumento di supporto economico è quindi accessibile a chi risponde a specifici criteri anagrafici e di reddito.

Come e dove usarla

Ecco come utilizzare la carta e dove poter usufruire dei suoi vantaggi.

Utilizzo personale:

Deve essere usata solo dal titolare.

Firmarla nello spazio sul retro e non cederla ad altri.

PIN e sicurezza:

Ogni Carta ha un codice personale (PIN) inviato a casa.

Mantieni il PIN segreto, non scriverlo sulla Carta e non conservarlo insieme ai tuoi documenti.

Dove utilizzarla:

Nei negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard.

Negli uffici postali per pagare bollette elettriche e del gas.

L’utilizzo della Carta è gratuito, senza commissioni, la Carta ha però un periodo di validità indicato. Non sarà inoltre possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta.

Come richiedere la Carta Acquisti 2024 e dove ritirarla

Per ottenere la Carta Acquisti, è necessario compilare il modulo di richiesta, si può trovare negli uffici postali o sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze o accedendo a una specifica pagina online.

Successivamente basta presentare il modulo compilato all’ufficio postale più vicino, accompagnato dalla seguente documentazione:

Il proprio documento di identità , originale e fotocopia.

, originale e fotocopia. Una copia valida dell’attestazione ISEE o, in alternativa, un’attestazione provvisoria rilasciata dal CAF (Centro di Assistenza Fiscale).

Una volta completata la procedura, potrai ritirare la tua Carta Acquisti presso qualsiasi ufficio postale abilitato al servizio.