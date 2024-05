2 giugno, musei gratuiti per celebrare la Repubblica: l’iniziativa

Il prossimo 2 giugno, come da tradizione, si celebrerà la festa della Repubblica. Per l'occasione, molti musei saranno gratuiti.

“I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno. Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano il quale ha spinto per aprire gratuitamente i siti museali in giornate di alto valore simbolico per il paese.

Quest’anno il 2 giugno coincide con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari d’apertura.