Test Medicina 2024, ieri la prima prova: ecco dove trovare le risposte

Test Medicina 2024: come conoscere le soluzioni ai quesiti erogati nella prima prova selettiva per accedere alla facoltà.

Test Medicina 2024: ieri si è svolto il primo test di accesso per tutti coloro che desiderano frequentare la facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Ad aver partecipato alla prima sessione del test sono stati più di 62mila candidati, tentando di conquistare uno dei 20mila posti disponibili ogni anno. Una seconda sessione è prevista per martedì 30 e mercoledì 31 luglio.

Varie, come ogni anno, sono state le polemiche che hanno accompagnato i TolcMed, ma la prova si è comunque appena conclusa ed ha previsto lo svolgimento in presenza con l’erogazione della prova cartacea da 60 domande, estratte da un’apposita banca dati pubblica composta da almeno 7mila quesiti.

Test Medicina 2024: le domande della prima prova

Le prove di ammissione, per il cui svolgimento viene assegnato un tempo di 100 minuti, consistono nella soluzione di 60 quesiti che presentano 5 opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto.

Le domande erogate sono state varie, fra i quesiti la citazione de I Promessi Sposi – “Don Abbondio non era nato con un cuor di leon” – e la definizione di deflazione. Quesiti che rientravano tra le “Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi”. O, per le materie più prettamente scientifiche, per esempio biologia, agli aspiranti medici si chiedeva di sapere cosa fosse il colesterolo. E poi ancora cosa sono le coronarie e cosa sia il lattosio. Domande anche sui virus e sul codice genetico. “Il benzene è” e “il fenolo è” tra i quesiti di chimica. Mentre nella parte dedicata a matematica e fisica: “Il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme” e “l’accelerazione media di una Ferrari SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 km/h in 2.5 secondi”.

Soluzioni test Medicina 2024: dove trovarle

Alle ore 17:45 di ieri, il Ministero ha pubblicato le soluzioni della prima prova del test di Medicina 2024. Gli aspiranti medici possono dunque già consultare le risposte accedendo al database pubblico e cercando le 60 domande erogate per le prove sostenute ieri.

Test Medicina 2024: quando i risultati

Gli esiti delle due prove, ossia quella di ieri 28 maggio e quella del 30 luglio, saranno disponibili rispettivamente il 6 giugno e l’8 agosto. Adesso, dunque, non rimane che aspettare.