Etna Comics 2024, apertura straordinaria della metro per la fiera del fumetto

Come attivarlo, quanto costerà e per quanti giorni potrà essere utilizzato: ecco l'iniziativa di FCE in occasione dell'Etna Comics.

In occasione della manifestazione Etna Comics 2024, FCE metterà a disposizione del pubblico METRO Comics, un ticket speciale comprendente un carnet di 20 corse in Metropolitana.

METRO Comics, valido dal 6 al 9 giugno 2024, consentirà di effettuare 20 corse nell’arco delle 4 giornate, al prezzo speciale di 5 euro, che possono essere sfruttate da una o più persone, in combinazioni e giorni differenti. Dopo 20 validazioni, il carnet si esaurisce e non è più utilizzabile.

Sarà possibile acquistarlo, a partire da lunedì 3 giugno 2024:

in formato digitale tramite l’app FCE;

su supporto cartaceo presso: la biglietteria di Ferrovia Circumetnea della stazione Catania Borgo; tutte le emettitrici automatiche presenti nelle stazioni della metropolitana; presso tutte le rivendite “punto LIS”.