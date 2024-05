Catania, lavori in corso in viale Mediterraneo: quando sarà interrotta la viabilità

Il Comune di Catania comunica l'interruzione della viabilità a causa di alcuni lavori di restauro e messa in sicurezza.

Il Comune di Catania comunica che dati i lavori di manutenzione e messa in sicurezza verranno bloccate al traffico entrambe le carreggiate della galleria di viale Mediterraneo, collegamento tra la via Vincenzo Giuffrida ed il Km. 0+00 del raccordo A18 Dir.

I lavori riguarderanno la pulizia delle caditoie stradali, la verniciatura delle pareti del tunnel, il ripristino dei guardrail e del manto stradale e ancora il rifacimento dell’illuminazione e della segnaletica.

Quando sarà interrotta la viabilità? Dal 3 al 7 giugno, nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 6:00 della mattina successiva. Per sviare il problema si potrà regolarmente utilizzare lo svincolo di via Colle del Pino, strada di prolungamento di via Nuovalucello.

Mentre sempre nelle stesse date ma per i soli orari notturni saranno chiuse al traffico la bretella di collegamento tra il viale Marco Polo e la via Vincenzo Giuffrida e lo svincolo tra il controviale sud di viale Odorico da Pordenone e viale Mediterraneo.