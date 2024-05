Bonus centri estivi: cos’è e come usufruirne

Bonus centri estivi: arriva il rimborso spese INPS dedicato ai giovanissimi con età compresa dai 3 ai 14 anni.

Bonus centri estivi: la fine della scuola è prossima e i centri estivi sono spesso una scelta gettonata dai “grandi” per far rendere produttivo parte del tempo libero dei “piccoli”. Proprio per questo, INPS mette a disposizione per il 2024 un rimborso spese, totale o parziale, del costo per il pagamento del centro estivo per minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Bonus centri estivi: a chi è rivolto

Il bando è rivolto ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti alla data del 30 giugno, figli o orfani ed equiparati di:

dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

pensionati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

Per poter partecipare è necessario inoltre avere un’attestazione ISEE in corso di validità e dimostrare di aver sostenuto le spese per i campi estivi. Soprattuto l’ISEE è indispensabile, in quanto il bonus sarà rivolto ad un massimo di 3.000 beneficiari scelti sulla base del reddito in ordine di graduatoria, che sarà pubblicata in seguito alla chiusura del bando.

Bonus Centri Estivi: in cosa consiste nel concreto

Il Bonus Centri Estivi è finalizzato alla copertura delle spese delle attività ludiche, sportive, delle spese riservate ai prodotti per i pranzi o le merende, le coperture assicurative e le spese di eventuali gite del centro estivo di volta in volta selezionato.

È necessario inoltre che il centro sia dotato di servizi igienici necessari, locali al coperto, aree verdi e presidi di prontosoccorso nonché rispettare le normative in materia di igiene e sicurezza, i requisiti si accessibilità senza la presenza di barriere architettoniche e locali idonei alla consumazioni di pasti.

Il contributo avrà un importo massimo settimanale fino a 100 € per un minimo di 1 settimana (5 giorni) e un massimo di 4 settimane (20 giorni), anche se non consecutive, per la frequenza del centro estivo nei mesi da giugno a settembre. Questo importo massimo verrà erogato a chi ha un ISEE fino a 8.000 €, mentre, oltre questa soglia, l’importo sarà calcolato sui valori ISEE (da 8.000,01 a 24.000,00 €: 95%; da 24.000,01 a 32.000,00 €: 90%; da 32.000,01 a 56.000,00 €: 85%; oltre 56.000,00 euro (o in caso di domanda inviata senza ISEE): 80%). Le spese che il bonus non riesce a ricoprire saranno a carico delle famiglie, in caso di un costo inferiore rispetto la somma che può essere erogata il rimborso di limiterà alle spese effettuate.

Come fare domanda

Per effettuare la richiesta bisogna munirsi di SPID, CIE o CNS poiché è da effettuare online sul portale INPS attraverso il servizio “Portale Welfare in un click“. Dopo l’invio della domanda si procederà alla valutazione dei requisiti e nella sezione “consulta richieste” della propria area riservata sarà anche possibile verificare se la domanda è stata accettata o no. In caso venga rifiutata potrebbe essere necessario inserire altre informazioni richieste dall’ente INPS nella propria domanda.

L’esito viene comunicato, via SMS o email, entro 30 giorni dalla domanda online.