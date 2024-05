Test Medicina 2024, alle 13 via al primo atto: le aule per Unict

Test medicina 2024: è il giorno del primo atto. Alle ore 13 via alla prova. Ecco un riepilogo e le aule di Unict in cui verrà svolta.

Test medicina 2024: oggi, martedì 28 maggio, si terrà la prima sessione dei test di Medicina e Odontoiatria 2024. Gli aspiranti camici bianchi dovranno affrontare una prova che durerà 100 minuti, durante i quali dovranno rispondere a 60 quesiti. Ogni quesito presenterà 5 soluzioni di risposta, estratte da un’apposita banca dati pubblica. Questa banca dati è composta da almeno 7.000 domande, suddivise tra le sessioni di maggio e luglio, e messa a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I posti disponibili sono 20.867.

È importante ricordare che è prevista anche una seconda sessione del test, che si terrà martedì 30 luglio, sempre per Medicina e Odontoiatria. I candidati possono partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione.

Come funziona il test medicina 2024

Dopo le polemiche legate ai Tolc Med, la nuova prova per l’accesso alla facoltà a numero chiuso di Medicina e Odontoiatria prevede lo svolgimento in presenza, con l’erogazione della prova in formato cartaceo. La prova sarà composta da 60 domande, estratte dalla banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti. Questi quesiti saranno divisi a metà tra la prima e la seconda sessione. Fino al giorno della prova, gli aspiranti medici possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima. L’esito sarà valutato da un applicativo di intelligenza artificiale.

Tra le novità rispetto allo scorso anno, il Ministero ha comunicato che gli studenti di quarta superiore non potranno partecipare alle prove.

Orari e sedi delle prove d’esame per Unict

La prova inizierà alle ore 13:00 in tutta Italia. Si consiglia a tutti i candidati di presentarsi con qualche ora di anticipo presso la sede dell’Università di riferimento per consentire le operazioni di riconoscimento e ammissione. Le sedi d’esame sono state comunicate nei bandi dedicati sui siti ufficiali delle Università individuate per i test di ingresso. I test si terranno nelle seguenti aule informatiche predisposte dall’Università di Catania:

Torri Biologiche (Via Santa Sofia, 89)

Edificio 14, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

Edificio 5, Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

Edificio 4 (ex DAU), Cittadella Universitaria (Via Santa Sofia, 64)

Polo Didattico “Basile” Comparto 10 (Via Santa Sofia, 87

Polo Didattico “Virlinzi” (Via Roccaromana, 45)

È necessario presentare un documento valido di identità/riconoscimento. Inoltre, non sarà possibile portare con sé: smartphone, smartwatch, tablet, webcam, auricolari, penne, matite, fogli in bianco, manuali, testi, fotocopie, appunti e qualsiasi tipo di materiale di consultazione.

Test medicina 2024: com’è fatta la prova

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 60 quesiti, ognuno con 5 opzioni di risposta. Il candidato deve individuare la risposta corretta. Avrà a disposizione 100 minuti. Il test sarà così composto:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 quesiti di ragionamento logico e problemi

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di fisica e matematica

Per quanto riguarda il sistema di valutazione:

1,5 punti per ogni risposta esatta

-0,4 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta omessa

I candidati saranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti.

Pubblicazione dei Risultati del Test Medicina 2024

Gli esiti delle due prove, sia quella del 28 maggio che quella del 30 luglio, saranno rispettivamente disponibili il 6 giugno e l’8 agosto. Coloro che hanno superato il test potranno scegliere le sedi di iscrizione dal 29 luglio fino alle 15 del 2 settembre. Durante questo periodo, dovranno presentare domanda di inserimento in graduatoria attraverso la piattaforma Universitaly. Il 10 settembre 2024 verrà infine pubblicata, nell’area riservata agli studenti sempre di medicina.