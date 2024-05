Catania, nuovo parcheggio Sanzio: tra verde e sosta a tariffe agevolate

Proseguono i lavori per il nuovo parcheggio "Sanzio", con un parco ricco di verde e con un'ottima illuminazione.

Catania, una città ricca di storia e cultura, sta per aggiungere un nuovo gioiello alla sua infrastruttura urbana: il parcheggio scambiatore “Sanzio”. Questo progetto ambizioso mira a migliorare la mobilità e la vivibilità della città, offrendo una soluzione integrata per i cittadini e i turisti.

Nei giorni scorsi, la pagina Facebook di Legambiente ha diffuso delle immagini sull’avanzamento dei lavori al parcheggio e sembra che sia stia puntando molto sulla presenza del verde. “Il parco del piazzale Sanzio è veramente fantastico, l’illuminazione è ottima e ci sono veramente tanti alberelli, la maggior parte sono piante autoctone e non vediamo l’ora di vederlo finito”, si legge nel post di Legambiente.

Il parcheggio scambiatore “Sanzio” si trova nell’area di Piazzale Raffaello Sanzio, tra via Imperia e via La Spezia. Questa posizione strategica lo rende facilmente accessibile sia per chi arriva in auto che per chi utilizza i mezzi pubblici.

Il parcheggio ospiterà 315 stalli per auto e 12 per autobus, garantendo spazio sufficiente per i pendolari e i turisti; spazi per biciclette e monopattini, dove la sostenibilità è al centro del progetto. Accanto al parcheggio, sorgerà un parco verde attrezzato con giochi per bambini, offrendo un luogo di svago e relax per le famiglie.

Il parcheggio scambiatore “Sanzio”, inoltre è parte integrante del Piano Parcheggi per le Città metropolitane di Sicilia, perciò contribuirà a migliorare la mobilità. I catanesi potranno lasciare i mezzi privati al parcheggio e salire sui mezzi pubblici. Questo favorirà l’utilizzo di BRT (Bus Rapid Transit) e metropolitana, riducendo il traffico nel centro città. Verranno eliminati i semafori di via Vincenzo Giuffrida, noti per rallentare il traffico e saranno sostituiti da una rotonda e due torna indietro. Questo migliorerà la fluidità del traffico e renderà la circolazione più efficiente.

Inoltre, Catania sarà sempre più attenta per l’ambiente, in quanto, con questo nuovo progetto, ci sarà la riduzione delle emissioni, pertanto, l’uso del parcheggio scambiatore ridurrà il numero di auto in circolazione nel centro, contribuendo a limitare le emissioni inquinanti. Ci sarà anche il miglioramento della circolazione, e con l’eliminazione dei semafori in alcune zone strategiche migliorerà la fluidità del traffico.

Ci sarà un miglioramento riguardo la qualità della vita. Un parcheggio ben progettato e un parco verde attrezzato come questo, renderanno Catania una città più vivibile e sostenibile. Infine, per garantire il massimo comfort ai cittadini, il parcheggio sarà dotato di due ampi spazi con copertura “a vela”. Questo offrirà riparo dai raggi solari e da piogge, rendendo l’esperienza di parcheggio più piacevole e più sicuro.

Il parcheggio scambiatore “Sanzio”, con questo progetto, rappresenta un passo importante verso una mobilità più efficiente e una Catania attenta all’ambiente.