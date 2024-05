Metro Catania, arrivata l’ufficialità: Fontana e Monte Po apriranno a breve

Imminente l'inaugurazione delle 2 nuove stazioni della metropolitana. Ma ci sono tante altre novità in vista.

Confermata l’apertura ufficiale delle nuove stazioni Fontana e Monte Po, aventi lo scopo di facilitare i trasporti lungo il territorio catanese.

L’apertura ufficiale, più volte posticipata, è stata confermata per la prima settimana di Giugno. Inoltre, entro 1 Luglio verranno attivati i collegamenti bus tra Misterbianco e metropolitana FCE con frequenza di un trasporto disponibile ogni 30 minuti.

È prevista, inoltre, una linea shuttle Monte Po-Misterbianco-Monte Po attraverserà il centro storico e la zona commerciale, mentre, per servire i quartieri di Lineri e Montepalma, fino a Piazza Mercato, sarà istituita una seconda linea Monte Po-Nesima-Lineri-Monte Po.

Il 15 Giugno verrà, invece, interrotta per sempre la storica Littorina per la tratta Catania-Paternò, con non poche polemiche da parte dei passeggeri abituali.