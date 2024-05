Meteo Sicilia, temperature stabili: le previsioni di fine maggio

Meteo Sicilia: tempo prevalentemente soleggiato in tutta l'Isola. Ecco quali sono le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: in tendenza con le temperature della scorsa settimana, anche questi ultimi giorni di Maggio saranno caratterizzati da caldo e bel tempo in tutta la regione. Ecco quali sono, nel dettaglio, le previsioni della giornata di oggi, quelle di mercoledì e quelle di giovedì.

Meteo Sicilia: Martedì 28 Maggio

La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, pressione alta fino ai 31 gradi e venti deboli. I valori notturni non subiranno variazioni. Nella maggior parte delle province si assisterà a una leggera nuvolosità, mentre a Siracusa si toccheranno le temperature più alte dell’Isola, arrivando a 31 gradi. Segue Catania con una temperatura massima che arriverà a toccare i 29 gradi. I venti saranno moderati ovunque. Per quanto riguarda le temperature minime, sbalzo termico rilevante, con cali anche di oltre 10 gradi.

Meteo Sicilia: Mercoledì 29 Maggio

Vige il regime anticiclonico, dunque godremo di giornate soleggiate con cielo sereno o massimo poco nuvoloso. Nessuna variazione per i valori notturni. Tra le province più calde figurano: Catania, Agrigento e Siracusa, con questa che si conferma ancora la più calda, con una temperatura massima sempre di 31 gradi. Il capoluogo etneo si mantiene sempre sui 29 gradi di temperatura massima. I venti si manterranno sempre moderati in tutta la Regione e un po’ più forti nella zona dell’Agrigentino. Ci sarà uno sbalzo termico importante anche per la giornata di mercoledì, se si analizzano le temperature minime di tutte le province della Regione.

Meteo Sicilia: Giovedì 30 Maggio

Persiste l’alta pressione sull’isola con temperature massime fino a 29 gradi e valori notturni invariati. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo in tutte le province siciliane con venti deboli da Sud. Ancora una volta, le più calde saranno Catania, Siracusa e Agrigento. Il cielo sereno ovunque ma nel Messinese potrebbe arrivare qualche nuvola ma il rischio di precipitazioni è nullo.