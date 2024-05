Misterbianco, previsti nuovi collegamenti tra bus e linee metro: da quando

Presentato al Comune di Misterbianco il nuovo piano di trasporto pubblico locale, con collegamenti alle stazioni della metropolitana,

In vista dell’apertura delle nuove fermate Fonata e Monte Po della metropolitana di Catania, arrivano importanti novità anche per il comune di Misterbianco: “tra qualche settimana la nostra città sarà collegata in maniera diretta e omogenea alle stazioni della metro. Stiamo sviluppando per la prima volta a Misterbianco – sottolinea il sindaco Corsaro – un trasporto locale sempre più vicino alle esigenze di tanti cittadini che vogliono muoversi facilmente con i mezzi pubblici”. I nuovi collegamenti entreranno in vigore dal 1 Luglio, prevedendo una linea Monte Po-Misterbianco-Monte Po che attraverserà zona commerciale e centro storico, mentre la linea Monte Po-Nesima-Lineri-Monte Po permetterà il raggiungimento in bus dei quartieri Montepalma e Lineri fino a Piazza Mercato.

“I lavori per la tratta fino a Paternò sono già avviati e contiamo di sbloccare presto anche il cantiere Monte Po-Misterbianco. A giorni inaugureremo le nuove stazioni Monte Po e Fontana che, per Misterbianco, saranno uno sbocco strategico“, ha aggiunto Salvo Fiore, direttore generale di Ferrovia circumetnea.

Il primo cittadino Corsaro ha anche discusso di un vicino accordo con l’AMTS di Catania per il prolungamento della linea 702 su Belsito, favorendo il collegamento del quartiere alla neolinea metro.