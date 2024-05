Prende 5 in latino: 16enne abbandonata dalla madre in autostrada

Episodio choc per una ragazza di 16 anni, abbandonata in autostrada per un 5 in latino. Denunciata la madre.

Ha dell’incredibile un episodio avvenuto nel Romano, precisamente nel Grande Raccordo Anulare. Una studentessa di 16 anni, al culmine di una lite per aver preso 5 in latino, è stata abbandonata dalla madre in autostrada, nella corsia d’emergenza. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, quando si è reso necessario l’intervento di una pattuglia di vigili urbani del Gruppo sicurezza pubblica emergenziale.

La giovane, sotto choc e turbata dal comportamento della madre, è stata accompagnata presso gli uffici per essere tranquillizzata. Nel frattempo, la madre è stata rintracciata e denunciata per abbandono di minori e la 16enne riportata a casa dove c’erano altri familiari ad attenderla. Si tratta di un episodio grave che avrebbe potuto mettere seriamente in pericolo la studentessa, sia per il pericolo corso camminando a piedi in autostrada che per gli incontri pericolosi che avrebbe potuto fare.