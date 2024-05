Metro Catania, Fontana e Monte Po pronte all’apertura: manca poco ai collaudi

Metro Catania: manca poco all'apertura delle stazioni Fontana e Monte Po. Previsto anche collegamento con ospedale Garibaldi.

Metro Catania: dopo vari rinvii e scadenze, purtroppo, non rispettate, sembra che manchi finalmente poco all’apertura delle 2 fermate Fontana e Monte Po. Dalle immagini diffuse dalla pagina Facebook “Centro Storico Pedonale – Catania”, si può prendere visione degli interni della stazione Fontana

Si tratta di interni moderni e con spazi molto ampi. L’ opera è, inoltre, collegata all’ospedale Garibaldi, tramite un tunnel sotterraneo, la cui inaugurazione dovrà avvenire tra pochi giorni. Per la vera e propria apertura delle 2 neostazioni, invece, la prima settimana di giugno dovrà essere quella decisiva. Prima della messa in esercizio, tuttavia, bisognerà procedere con i collaudi che daranno il via libera alla fruizione delle nuove stazioni della metropolitana di Catania.

Al contempo, si pensa già alle opere successive, andando verso Paternò. Sembra, infatti, che siano partiti gli scavi nei pressi del centro commerciale Etnapolis. Tornando nel centro del capoluogo etneo, invece, i lavori in via Reclusorio del Lume si potrebbero complicare, a causa della presenza del fiume Amenano che passa di sotto. Si lavora, dunque, al fine di individuare una soluzione.