È morto Franco Anelli, rettore della Cattolica: ipotesi suicidio

L'Università Cattolica annuncia la morte prematura del suo rettore, dolore e preghiera per la scomparsa del professor Franco Anelli.

Arriva proprio dall’ ateneo la notizia della morte di Franco Anelli, il magnifico rettore dell’università Cattolica del Sacro Cuore. Le circostanze sono ancora da accertare, ma secondo quanto ricostruito finora si tratterebbe di un caso di suicidio, sebbene le cause rimangano per il momento ignote.

Il professor Anelli abitava al secondo piano di un palazzo in pieno centro a Milano, proprio dalla terrazza sul sesto piano di quell’edificio in via Luigi Illica è iniziata la sua discesa incontro la morte. Discesa conclusasi con l’impatto, mortale, nel cortile interno alle 22 di ieri sera.

Dall’esame degli investigatori e del medico legale al momento si esclude il coinvolgimento di terze persone. Sul caso la Procura di Milano aprirà comunque un fascicolo, passaggio indispensabile per intraprendere tutti gli accertamenti necessari, tra cui l’autopsia già disposta.

Sta mattina Francesco Anelli avrebbe dovuto presentare in università un convegno con l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, ma le cose sono andate diversamente. Poche righe di cordoglio sono arrivate questa mattina dall’università insieme la notizia, la comunità si dice addolorata dalla perdita e si raccoglie al momento nella preghiera. Il prorettore, il Presidente della CEI nonché i portavoce dei partiti italiani esprimono il loro rammarico per la perdita del giurista, dell’accademico e dell’uomo Franco Anelli. Alle 12:30 in Aula magna la messa in suo onore.