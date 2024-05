UNICT – Via al “Mese della Ciminiera Scientifica”: gli eventi previsti

Dopo il successo del primo anno ritorna a Catania il Mese della Ciminiera Scientifica con tantissime novità: ecco alcuni eventi previsti.

Anche quest’anno si terrà il “Mese della Ciminiera Scientifica” organizzato dall’Università di Catania e dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, per la sua seconda edizione dopo il successo del 2023.

Il “mese” ha preso il via il 18 maggio nella Città della scienza con visite guidate alla struttura, proiezioni oleografiche sulla grande vetrata di viale Libertà, che hanno lasciato sorpreso il pubblico numeroso. L’evento alternerà fino il 21 giugno visite guidate a laboratori a tema biologia, geologia, fisica e astrofisica.

Dal 30 maggio ogni giovedì e venerdì giovanissimi scienziati e non solo si diletteranno tra gli AperiScienza, che porteranno le tematiche di ricerca scientifica più attuali al grande pubblico in modo informale. tra gli argomenti i trapianti di utero, aspetti di fisica medica e ancora di restauro, materia oscura, luce, aurore boreale. Per un mese il rosso fuoco della ciminiera della vecchia raffineria di zolfo di via Simeto sarà illuminato dell’ardore della ricerca scientifica.

Da non perdere l’apertura straordinaria di domenica 26 maggio (dalle 10,30 alle 12,30) di “Un mare di scienza” un evento speciale organizzato da Città della Scienza dell’Università di Catania e dal Csfnsm in collaborazione con Infn. Durante l’evento la ciminiera ospiterà un mare di laboratori ad attendere i visitatori che potranno scoprire l’acustica sottomarina, i suoni dei cetacei, le proprietà dell’acqua, oltre alle specie aliene e alla storia che ci viene narrata dai granelli di sabbia.

E le sorprese non sono finite: infatti, sarà possibile “uscire” dai luoghi dell’esposizione per un tour virtuale tra i fondali dell’Area Mariana Protetta del Plemmirio. Il programma è sempre in continuo aggiornamento, da consultare e seguire di volta in volta.