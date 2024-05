L’Ekipe Orizzonte vince il suo 24esimo campionato: è storia

Alla piscina di Nesima è festa per le campionesse siciliane dopo la conquista dell'ennesimo scudetto, nuovamente contro il Plebiscito Padova.

È di nuovo storia per l’Ekipe Orizzonte: ieri sera, alla piscina etnea di Nesima, gremita di spettatori per l’occasione, ha superato in Gara 3 della finale scudetto di Serie A1 le storiche avversarie del Plebiscito Padova. Il punteggio di 14-12 premia le ragazze catanesi, importante equilibrio raggiunto tra Gara 1 e Gara 2 negli scorsi giorni.

Il Plebiscito Padova aveva vinto Gara 1 proprio a Catania ma era caduto in casa, subendo il ritorno dell’Ekipe Orizzonte che può nuovamente festeggiare il trionfo conquistato, confermandosi campione d’Italia.