Concorsi Sicilia: i bandi in scadenza nelle prossime settimane

Concorsi Sicilia, assunzioni con contratti a tempo determinato e indeterminato: tutte le informazioni a riguardo.

Maggio e giugno 2024 si presentano ricchi di occasioni se si vuole trovare un lavoro statale. Infatti, sarà possibile partecipare a diversi concorsi pubblici della Regione Sicilia tra Comuni, Università e enti ospedalieri. Per esempio, sono al momento attivi e in scadenza nelle prossime settimane i bandi per il Comune di Bronte, l’Università di Palermo e il Policlinico di Messina. Di seguito tutte le informazioni sui più interessanti concorsi in Sicilia 2024.

Concorsi Sicilia: Comune di Bronte

La selezione pubblica ricerca la figura di un profilo tecnico junior. Sarà possibile candidarsi fino al 3 Giugno 2024, mentre la valutazione verterà su titoli e colloquio. Per maggiori informazioni su requisiti e tempistiche si consiglia di prendere visione del bando integrale disponibile online.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

In programma tre selezioni pubbliche:

15 posti in area tecnica con contratto a tempo indeterminato. La richiesta di partecipazione potrà essere effettuata entro e non oltre il 29 Maggio 2024.

Ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici:

età minima di 18 anni

cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’UE

idoneità fisica all’impiego

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (ove richiesto)

godimento dei diritti civili e politici

non avere riportato condanne penali

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego con mezzi fraudolenti

A seconda del profilo per il quale si concorre può essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti specifici. Per prendere visione dei requisiti specifici, si consiglia di controllare il bando ufficiale.

30 posti disponibili a tempo indeterminato e part-time 50% per l’ Area Servici generali e tecnici , con profilo di addetto alle attività sperimentali di campo e la manipolazione di piante e suoli . La scadenza per le candidature è il 30 Maggio 2024 , e si rimanda al bando integrale per informazioni sui requisiti.

, con e la . La scadenza per le candidature è il , e si rimanda al bando integrale per informazioni sui requisiti. 4 posti disponibili in area amministrativa con contratto indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 30 Maggio 2024. Infine, tutte le informazioni relative ai requisiti specifici e ulteriori dettagli sono verificabili sul bando ufficiale.

Concorsi Sicilia: Policlinico di Messina

Il concorso pubblico ricerca la figura di assistente amministrativo diplomato (10 posti). Scadenza per presentare la candidatura è 14 Giugno 2024.

Di seguito i requisiti richiesti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

idoneità psico-fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale.

Inoltre, è necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per tutti gli ulteriori dettagli sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.