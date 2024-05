Musica, il concerto di Carmen Consoli a New York un gran successo

Carmen Consoli conquista New York. Al Poisson Rouge è un grande successo, arricchito dalla musica siciliana e dai brani della Cantantessa.

Un viaggio musicale attraverso la Sicilia al Poisson Rouge di New York. È stato un grande successo, quello di Carmen Consoli nella Grande Mela, con il concerto evento “Terra Ca Nun Senti”. La “Cantantessa” ha incantato il pubblico newyorkese con brani tradizionali, omaggi ad artisti conterranei e con le sue canzoni.

Accompagnata da Adriano Murania al violino e Massimo Roccaforte alle chitarre e al mandolino, Carmen Consoli ha portato sul palco “Stranizza d’Amuri” di Franco Battiato, brani come “A curuna” di Rosa Balistreri e “Pirati a Palermu” di Ignazio Buttitta. Il tutto accompagnato dal suo repertorio da cantautrice, con canzoni come “Mandaci una Cartolina” o “Le Cose di Sempre”, andando a creare una scaletta molto variegata.

Questo è stato solo l’inizio del tour oltreoceano di Carmen Consoli. La cantautrice etnea, infatti, ha nella sua lista San Francisco, Los Angeles e Miami, per poi tornare in Europa, approdando in Spagna in occasione del La Mar de Musicas Festival di Cartagena, e con tante altre date estive, molte in Sicilia.