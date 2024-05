Catania FC: ad Avellino in cerca di verità dopo la vittoria in casa

La vittoria interna del Massimino, davanti ad una meravigliosa cornice di pubblico, orienta i rossazzurri verso un’altra battaglia.

Chi si aspettava un Catania “disastroso”, nel corso di questi play-off, vista l’annata tremenda della squadra di mister Zeoli durante tutto il campionato di terza serie, sicuramente sarà rimasto sorpreso. La grande grinta e qualità mostrata finora dagli uomini di mister Zeoli che, dopo aver eliminato un’ottima Atalanta U23, organico composto sicuramente da giovani di grande prospettiva, ha regalato un’ennesima ed incredibile gioia allo straordinario pubblico rossazzurro.

Catania-Avellino: tra numeri e spettacolo

Questa volta, al Massimino, si è visto un Catania davvero incisivo e pericoloso, capace di mettere in difficoltà una “corazza” come quella dell’Avellino. Ricordiamo che quest’ultima ha battuto due volte gli etnei nel corso del campionato, qualificandosi al secondo posto in campionato. Senza dubbio era quindi considerato un avversario ostico e pericoloso in ogni reparto.

La “corsa al biglietto”, per assicurarsi un posto nelle tribune e nelle curve del vecchio Cibali, ha costituito sicuramente un’opportunità per tornare a far vibrare le corde vocali dei quasi 20.000 spettatori. Numeri che fanno registrare record su record in termini di spettatori presenti al Massimino, mai visti per una partita di serie C.

Gli undici mandati in campo non hanno deluso le aspettative del tecnico che, ricordiamo, era subentrato al posto di mister Lucarelli, dopo le dimissioni di quest’ultimo. Gioco, grinta e voglia di vincere, sono state le armi principali, per far sì che gli etnei potessero uscire dal rettangolo verde del Massimino con una vittoria molto importante.

L’eroe di turno, ovvero, il numero 90 Pietro Cianci, arrivato ai piedi dell’Etna nel corso del mercato di gennaio, cresciuto nel corso degli ultimi incontri, ha dimostrato tutto il suo valore, grazie ad una partita degna di nota. E si è concesso il “lusso” di mettere a segno una rete pesantissima, siglando la vittoria finale.

Sicuramente, l’Avellino ha creato parecchi pericoli alla compagine etnea, specialmente nelle ripartenze. Ma la carica e la grinta degli 11 mandati in campo dal tecnico laziale, ha rappresentato un fattore molto determinante per portare a casa il primo dei due “atti” di queste fasi finali degli spareggi promozione.

Catania FC: ad Avellino per continuare un sogno

Adesso, il Catania, galvanizzato e motivato dopo la scorsa vittoria, è chiamato a riconfermare la stessa convinzione sabato sera alle 20:30, quando al “Partenio-Lombardi” di Avellino, andrà in scena il secondo atto di questa fase eliminatoria.

Sicuramente, gli avversari arriveranno con un pizzico di rabbia in più, dopo la sconfitta in Sicilia, e i rossazzurri dovranno lottare su ogni pallone, consapevoli che lo stadio irpino sarà una bolgia, dimostrando carattere e voglia di proseguire in questo “sogno” chiamato play-off.

Bisognerà, inoltre, far attenzione ai tanti diffidati: da Monaco, fino a Cianci, Celli, Di Carmine, Chiricò, Cicerelli, Tello, Castellini e, infine, Quaini. Ma con la nota positiva che, nelle ultime ore, sembra aver concesso un sospiro di sollievo a Zeoli, ovvero, il recupero del numero 19 Diego Peralta che tornerà a disposizione della squadra.

Che Catania vedremo ad Avellino? Sicuramente, la compagine rossazzurra scenderà in campo con la giusta motivazione, affrontando la sfida con attenzione, senza lasciare spazi agli irpini che saranno chiamati a ribaltare un match che partirà in salita dopo l’1-0 del Massimino.