Catania, evade i domiciliari 2 volte e fa incidente in motorino: denunciato 65enne

In 2 giorni, 2 evasioni dagli arresti domiciliari. Denunciato un catanese di 65 anni nel quartiere San Cristoforo.

Un catanese di 65 anni, con precedenti penali, si è reso protagonista di due casi di evasione dagli arresti domiciliari in soli due giorni.

L’uomo passeggiava per le vie del quartiere San Cristoforo, nonostante l’obbligo di rimanere nella sua abitazione in quanto sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Gli agenti del Commissariato Centrale nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso, indisturbato. Alla vista dei poliziotti, il 65enne ha tentato in modo maldestro di non farsi notare e di fare, frettolosamente, ritorno a casa dove è stato trovato, pochi istanti dopo, dalla stessa volante. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per evasione.

Non contento, il 65enne, a distanza di appena 24 ore, è evaso nuovamente dai domiciliari. Evasione sfortunata stavolta, poiché è rimasto coinvolto in un incidente stradale a bordo di un motociclo.

Dopo i dovuti controlli in ospedale a seguito dell’incidente e accertato il fatto che si trattasse della stessa persona individuata il giorno precedente.

Inoltre, da un controllo, è emerso che l’uomo avesse nei suoi indumenti 7 bustine di marijuana di circa 22 grammi e sei involucri di cellophane termosaldati con altra sostanza stupefacente per oltre un grammo. A questo punto, il 65enne è stato denunciato nuovamente per evasione e anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.