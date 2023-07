Picchia la nonna per estorcerle la pensione: arrestato nel Catanese

Giovane di Acicastello arrestato per maltrattamenti ed estorsione alla nonna

Un trentunenne di Aci Castello è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dalle indagini dei magistrati sono emersi i maltrattamenti del giovane nei confronti della nonna, un’85enne che abita nell’appartamento sopra il suo. Adesso il 31enne si trova in carcere in attesa del processo.

L’ipotesi degli inquirenti è che il nipote della donna faccia uso di stupefacenti, e che sia questa la ragione per la quale ha picchiato la nonna richiedendole sempre più soldi.

A dare l’allarme è stata proprio l’anziana signora, che ha contattato i carabinieri chiedendo aiuto, soprattutto quando alle continue richieste di denaro, sarebbero seguiti calci, pugni e schiaffi, che le avrebbero procurato anche una ferita al sopracciglio. In un altro episodio raccontato dalla signora ai carabinieri, il nipote le avrebbe lanciato contro delle forbici e l’avrebbe sbattuta contro l’armadio afferrandola per il collo. Infine, in un’altra occasione in cui la nonna non l’avrebbe fatto entrare in casa, avrebbe mandato in frantumi la vetrata del portone d’ingresso, distruggendo altri oggetti.