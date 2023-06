UNICT – Ammissioni 2023/24: come immatricolarsi ai corsi ad accesso libero

UNICT - Ammissioni 2023/24: di seguito tutte le info utili per immatricolarsi ai corsi ad accesso libero che non prevedono un test d'ingresso.

L’Università di Catania, come ogni anni in questo periodo, ha reso note le indicazioni su come immatricolarsi per i corsi ad accesso libero e dunque quei corsi di laurea che non prevedono un test d’ingresso e non hanno un limite di posti disponibili per gli studenti che intendono iscriversi. Tuttavia, la a procedura consente di presentare la domanda di immatricolazione e pagare la quota fissa dal 15 giugno e fino al 28 settembre 2023.

Come immatricolarsi ai corsi ad accesso libero

Per immatricolarsi ai corsi ad accesso libero è necessario seguire le seguenti indicazioni:

Collegarsi al portale studenti_smart edu;

Accedere con SPID o CIE e registrarsi;

Dalla pagina personale andare alla voce “ Procedure di Ammissione “;

“; Dal menu “Triennali e magistrali a ciclo unico a numero non programmato” scegliere la voce “ Domanda di Immatricolazione “;

“; Selezionare il corso di interesse, inserire tutti i dati richiesti e confermare la domanda;

Conservare il promemoria che riepiloga i dati e l’ID della domanda;

Effettuare il pagamento della quota fissa (156 euro).

Corsi ad accesso libero