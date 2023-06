Concorso Inps 2023: nuovo bando in arrivo con numerose possibilità. Ecco tutte le info utili da tenere a mente.

In arrivo nuovo concorso Inps 2023. Il decreto PA pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno ha dato il via libera a nuove assunzioni presso l’Ente di previdenza sociale nel 2023. Inps prevede nel triennio 2022-2024 l’assunzione di 13mila persone, 7mila quest’anno. L’obiettivo è snellire il comparto e garantire il ricambio generazionale. Per questo si punta ad assumere sempre più giovani.

Concorso Inps 2023: i profili richiesti

In base al piano Inps, nel 2023 saranno reclutate le seguenti figure per il concorso Inps 2023:

751 unità di area C, posizione economica C1: da assumere mediante scorrimento della graduatoria;

751 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

645 unità da inquadrare in area B, posizione economica B1: da assumere tramite concorso o scorrimento graduatorie;

385 posti per personale di Area C: da assumere tramite concorso;

64 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

47 medici della prima fascia funzionale: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

20 dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale: 10 da assumere tramite corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione-SNA, 10 tramite scorrimento graduatoria;

12 medici della seconda fascia funzionale: da assumere attraverso scorrimento della graduatoria;

10 professionisti legali di primo livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

3 dirigenti di I fascia: da assumere tramite concorso;

5 professionisti tecnico-edilizi di I livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

3 professionisti statistico-attuariali di primo livello: da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

Concorso Inps 2023: i requisiti e come fare domanda

Poiché il bando non è ancora stato reso noto è impossibile sapere in anticipo i requisiti necessari e dunque le lauree richieste o i diplomi necessari per prendere parte al concorso. Tuttavia, una cosa è certa: per poter partecipare e presentare domanda è opportuno essere in possesso di SPID o CIE per verificare l’identità digitale ed inoltre probabilmente sarà necessario anche essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).