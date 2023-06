Concorso Inps 2023: come presentare la domanda

Concorso Inps 2023: sono 9000 mila i posti messi a disposizione dall'ente, per un programma assunzioni che punta a 13mila entro il 2024

Concorso Inps 2023: sono in arrivo 9000 nuovi posti previsti dal programma assunzioni già annunciato dall’Istituto Nazione di Previdenza Sociale. Ma si tratta solo della prima tranche di assunzioni e l’ente punta a raggiungere le 13mila circa entro l’anno 2024. Ma come si presenta la domanda per poter partecipare al concorso? Ecco tutte le informazioni necessarie e un riepilogo generale.

Concorso Inps 2023: chi può candidarsi

I 9000 posti messi a disposizione dall’Istituto Nazione di Previdenza Sociale sono destinati sia a diplomati che a laureati con determinati caratteristiche per ricoprire differenti ruoli. L’ente, tuttavia, non ha ancora reso noti i requisiti necessari richiesti per ricoprire gli incarichi per le diverse categorie. Coloro i quali desiderano candidarsi e partecipare al concorso dovranno, quindi, attendere l’uscita e la pubblicazione del bando.

L’unica informazione che si ha al momento è che si tratterà di posizioni sia di prima che di seconda fascia funzionale, per medici e dirigenti ma anche per unità in posizione economica C1 o B1.

Concorso Inps 2023: procedura per inoltrare la domanda

Per quanto riguarda la presentazione delle domande per potersi candidare e partecipare al concorso, anche in questo caso bisognerà attendere il bando e la pubblicazione da parte dell”Istituto Nazione di Previdenza Sociale. Tuttavia, stando a quanto è accaduto per i precedenti concorsi Inps, la procedura dovrà verosimilmente prevedere l’inoltro della propria domanda solo online sull’apposito form presente sul sito, obbligatoriamente tramite SPID o CIE per verificare la propria identità digitale.

Concorso Inps 2023: prova di ammissione

In attesa dell’uscita del bando di concorso, in base alle precedenti assunzioni e alla tipologia, generalmente, la prova dovrebbe consistere verosimilmente in un test preselettivo, seguito da una o due prove scritte/orale. Si tratta, tuttavia, di informazioni che devono ancora essere confermate. Gli interessati che vorranno candidarsi dovranno, quindi, attendere notizie ufficiali da parte dell’Istituto Nazione di Previdenza Sociale.