Catania, 11 defibrillatori installati in città: “È un bene di tutti”

Nella città di Catania sono stati installati 11 defibrillatori: posizionati in alcuni punti strategici del territorio, saranno utili alla comunità.

Mercoledì 30 aprile, è avvenuta l’installazione in piazza Dante, in collaborazione con il dipartimento di Scienze umanistiche e Scienze della formazione, di uno dei 6 defibrillatori destinati al centro storico catanese degli 11 in effettivo stanziati dal Comune di Catania, in seguito ad una richiesta del 2019 effettuata dal Presidente del I municipio, Paolo Fasanaro.

11 defibrillatori a Catania

Le installazioni hanno avuto inizio giorno 24 marzo 2022: il primo defibrillatore è stato installato all’ingresso della Pescheria. L’ultimo è stato installato ieri, in Piazza Stesicoro, all’ingresso della Fiera. La posizione degli 11 defibrillatori non è casuale: per tutte le postazioni, sono stati scelti dei luoghi funzionali per la collettività catanese. I luoghi presi in considerazione sono stati i seguenti:

Pescheria;

Via Etnea ingresso Bellini;

Piazza Dante;

Piazza Stesicoro ingresso Fiera;

Piazza Carlo Alberto;

Piazza Cutelli;

Largo Aquileia;

Piazza Eroi d’Ungheria;

Piazza San Giovanni Galermo (Chiesa Madre);

Piazza Borgo;

Piazza San Luigi.

Durante le varie installazioni, la Presidente della IV Commissione, Sara Pettinato, ha spiegato come utilizzare lo strumento. All’installazione seguiranno anche dei corsi BLSD di primo soccorso, stanziati dallo stesso Comune di Catania, in ogni luogo scelto che visiona da vicino i defibrillatori.

Chi può usare lo strumento “salvavita”?

Come ha specificato la Presidente della IV Commissione, Sara Pettinato, durante le varie installazioni, lo strumento può essere utilizzato da tutti poiché è semi-automatico. Chiunque, senza alcune competenza in primo soccorso, può prestare soccorso tramite i defibrillatori. Tuttavia, il Comune di Catania, si è rivelato previdente ed ha previsto alcuni corsi.

Il Presidente del I municipio, Paolo Fasanaro, ha spiegato a LiveUnict: “Il comune si sta occupando di organizzare corsi di primo soccorso ‘gratuiti’, quindi a spese totalmente del comune e non dei fruitori, a due persone scelte, di ogni posto a cui è stato affidato il defibrillatore. I nomi sono stati già scelti e comunicati a chi di dovere e i corsi si terranno all’interno della stessa sede del comune di Catania, nelle giornate predisposte“.

La proposta dei defibrillatori

Era il 2019, quando il Presidente del I municipio, Paolo Fasanaro, presentò in consiglio una proposta, approvata all’unanimità, per censire e implementare i defibrillatori nella città. La richiesta è partita proprio il 30 settembre di quell’anno.

Come sottolinea Fasanaro: “A mio parere rappresenta un senso vero e proprio di responsabilità avere in tutti i luoghi pubblici, o per lo meno in quelli più frequentati, quali scuole, così come all’interno degli stessi dipartimenti universitari, questi dispositivi di sicurezza che sono per l’appunto salvavita“.

All’iniziativa hanno aderito anche i dipartimenti di Scienze Umanistiche, Scienze Politiche e Scienze della Formazione.

Il rischio di atti vandalici

In passato, un’iniziativa dello stesso tipo era già stata avviata dal Comune, che aveva messo a disposizione della città alcuni apparecchi di primo soccorso. A causa di alcuni atti vandalici, però, i defibrillatori erano stati rubati o manomessi. Fasanaro parla, tuttavia, di una differenza organizzativa tra la prima volta e l’ultima:

“La prima volta questi apparecchi furono stati installati all’interno di piazze o addirittura vie di Catania, mentre questa volta si è scelto un differente modus operandi. Questa volta, figlia dell’esperienza passata, si è deciso di affidarli in custodia agli esercenti di alcune attività giornaliere e non, scelte, come bar, chioschi e così via, situati appunto nelle zone individuate per l’installazione, in modo tale da avere una maggiore copertura.

Quest’ultimi sono incaricati di conservare gli apparecchi durante le ore notturne, così da poterli proteggere al meglio. Auspichiamo infine una buona condotta e un buon senso di responsabilità del popolo catanese, perché ricordiamo che in fin dei conti è un bene comune, che potrebbe giovare a tutti noi in casi di estrema urgenza”.