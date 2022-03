Cos’è la FOMO, la “paura di essere tagliati fuori”: lo spiega la prof.ssa Pirrone

I social media sonouno strumento di condivisione “quotidiana” della propria vita. A volte, però, il loro l'utilizzo genera disturbi d'ansia legati a un uso scorretto. La redazione di LiveUnict ne ha parlato con la Dott.ssa Pirrone, docente di Psicologia generale.

I social media risultano essere al giorno d’oggi uno strumento di condivisione “quotidiana” della propria vita. Su queste piattaforme si condivide davvero di tutto, come ad esempio il proprio gusto musicale, le proprie ideologie politiche o anche semplicemente le proprie attitudini. A volte però l’utilizzo di queste piattaforme on-line scaturisce dei disturbi legati all’effettivo uso scorretto, da parte soprattutto dei fruitori principali: i giovani. Tra questi disturbi abbiamo la “Fomo“, riconosciuta come uno dei disturbi più diffusi.

Fomo: di cosa si tratta?

Fomo, acronimo inglese di Fear of missing out, che letteralmente significa “paura di essere tagliati fuori”, è un disturbo che nasce proprio nell’ultimo decennio e che riguarda soprattutto i giovani di un’età compresa tra i 18 e i 30 anni e che risulta essere in netta corrispondenza al maggiore utilizzo delle piattaforme social.

Questo disturbo nello specifico, riguarda quel senso di ansia, che il soggetto che utilizza un social sente nel momento in cui si trova nella situazione di sentire di vivere meno a pieno la propria vita rispetto ad altri soggetti che ostentano sui social, una sorta di “vita perfetta”, una vita fatta di lussi, atteggiamenti superficiali ed eccentrici, che portano dunque il soggetto iniziale ad un senso di sconforto e di inferiorità totalmente infondata.

Questo disturbo viene sicuramente intensificato dall’utilizzo continuo e interrotto delle piattaforme social durante tutto l’arco della giornata di questi soggetti, che scorrendo tra Instagram e Twitter si mettono realmente a confronto con una sorta di loro amici virtuali, rivelatosi però la maggior parte delle volte totali sconosciuti. Questo comporta un successivo senso di inadeguatezza sociale, svalutazione della propria vita e soprattutto una sorta di chiusura che porta il soggetto a sottovalutare le proprie capacità e a sminuire la propria vita.

Si parla dunque di una specie di mania di controllo, sviluppata soprattutto tra gli adolescenti e i giovani, probabilmente per il periodo di transizione da bambini ad adulti che rappresenta un momento di criticità, di selezione, di ricerca di se stessi. Infatti, i modelli stereotipati che vengono esposti sui social risultano essere i migliori, quelli giusti da seguire.

A tal proposito ai microfoni di LiveUnict è intervenuta la Dott.ssa Concetta Pirrone, docente di psicologia generale del dipartimento di scienze della formazione dell’Università di Catania.

“Alla base di questo disturbo, c’è esattamente il timore di essere tagliati fuori, una forma di paura che da sempre accompagna l’individuo e che non si è mai estinta. Tale paura trova origine nella storia evolutiva degli esseri umani. Un tempo, per gli uomini primitivi, perdere l’appartenenza al clan comportava mettere a rischio la propria vita poiché da soli sarebbe stato facile rimanere vittima dei predatori – spiega la Pirrone.

Tuttavia, malgrado oggi non sia più pericoloso rimanere da soli come un tempo, la nostra mente, continua ad operare mettendoci in guardia sempre dalla possibilità di essere esclusi, spingendoci continuamente al confronto con gli altri, per essere sicuri che stiamo facendo la cosa giusta ed evitare di rimanere “tagliati fuori” – continua -. Oggi, il vero pericolo, è rimanere intrappolati “dentro”. Dentro una rete che ci fagocita ogni giorno rendendoci sempre più schiavi, dipendenti e ansiosi. “

I social media

Piattaforme di ogni tipo, fanno oggi parte di quelli che possiamo racchiudere nel concetto di social media. Ma pensandoci bene, quest’ultimi come hanno influenzato il nostro modo di pensare? A questo, tenendo in conto l’aspetto psicologico, risponde la dottoressa dicendo:

“I social media sono entrati nella nostra vita in modo subdolo, intrecciandosi con le nostre credenze, valori e opinioni condizionandoli al punto tale da renderci poco consapevoli nel poter discernere un nostro pensiero da quello della rete stessa, inibendo le nostre capacità critiche e manipolando ogni forma di pensiero indipendente.“

Aggiungendo inoltre che: ” Chi sceglie di esporre la propria nella vetrina dei social ponendola alla merce di tutti, diventa presto consapevole di potere essere idolatrato così come, all’estremo, irriso e umiliato. Questa scelta, di certo, è funzione del valore che ciascuno di noi dà alla propria vita, se un valore lo ha ancora.”

Come si può sconfiggere questo disturbo?

I principali comportamenti che si possono intraprendere per sconfiggere questo disturbo sono sostanzialmente due:

Prendersi del tempo per sé: presupponendo che non tutto deve essere sotto il nostro controllo, ogni tanto può essere liberatorio e qualitativo non essere a conoscenza di tutto, per poter vivere una vita più serena, con meno paranoie.

presupponendo che non tutto deve essere sotto il nostro controllo, ogni tanto può essere liberatorio e qualitativo non essere a conoscenza di tutto, per poter vivere una vita più serena, con meno paranoie. Riflettere sul proprio comportamento: avere autocontrollo. Cercare in ogni modo di limitare l’utilizzo dei social, che come abbiamo constato risultano essere alle volte dannosi. Ma soprattutto, per poter vivere la vita a pieno, ricordando che i momenti migliori non vengono filmati.

Da qui infatti nasce anche una sorta di contro-tendenza, intitolata come “Joy of missing out“, cioè la gioia di perdersi qualcosa. Una via d’uscita che pur sembrando semplice, alle volte riesce ad essere difficoltosa, soprattutto per quei soggetti che detengono una vera e propria dipendenza dai social media, riconosciuta al pubblico con l’acronimo di “Jomo“.