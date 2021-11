Catania, strisce blu gratuite durante il periodo natalizio: la novità

Natale 2021 a Catania: le strisce blu diventano gratuite ma con alcuni limitazioni. Ecco la novità annunciata dall'Amministrazione comunale.

La città di Catania si prepara ad affrontare le festività natalizie nel migliore dei modi. Dopo l’inaugurazione delle luminarie e del tradizionale albero di Natale di piazza Università, arrivano ulteriori aggiornamenti sul piano trasporti attivo durante le festività.

Importante la sospensione tagliando mezza giornata strisce blu: durante il periodo natalizio, dal 6 dicembre al 6 gennaio, allo scopo di aumentare la rotazione degli stalli blu è sospeso il pagamento del tagliando di sosta lunga sugli stalli nelle zone a maggiore vocazione commerciale.

Per quanto riguarda la sosta lunga, si potrà utilizzare il parcheggio “Del Pino”: nei fine settimana del mese di dicembre (esclusi 25 e 26 dicembre) al costo di un euro 1,00, dalle ore 20,00 alle 2,00, sarà possibile lasciare la propria auto nel parcheggio “Del Pino” con ingresso da via Ventimiglia, attiguo a piazza della Repubblica.

Per incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e raggiungere il centro senza usare l’auto privata, l’Amministrazione Comunale in sinergia con Amts e Fce, ha adottato speciali misure. Anzitutto sollecitando dall’8 dicembre al 6 gennaio l’estensione oraria della Metro fino a mezzanotte nei giorni di sabato e domenica e nei festivi, a eccezione del 25 e del 1 gennaio come in tutta Italia.

“Consideriamo questo incremento dell’orario di apertura della Metro solo come un primo passo – ha detto il sindaco – ma pur considerando le necessità organizzative interne, ho ribadito all’ingegnere Fiore la necessità che la chiusura sia fissata alle ore 24 tutti i giorni e dal Direttore Generale ho trovato disponibilità a raggiungere l’obiettivo di interesse collettivo e anche per questo lo ringrazio pubblicamente”.

Di particolare valore anche le altre proposte messe a punto da Amts e Sostare. Anzitutto il MetroBus Christmas Card: a soli 15,00, dal 6 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, viaggi con la metro e i bus di Amts e parcheggi gratuitamente presso i parcheggi “Due Obelischi”, “Nesima”, “Santa Sofia” e “Sanzio”. Le cards sono in vendita nei rivenditori abituali e nella stazione Borgo di FCE.