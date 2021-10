Oltre 500 aziende internazionali e tasso di occupazione del 95%: il Master THEM si conferma il primo Master sul turismo di lusso in Italia

Un corso di studi concreto e di alto livello riservato ai giovani siciliani interessati al mondo del turismo, hotel ed eventi di lusso.

Il turismo nei prossimi anni esploderà: lo dicono tutti gli studi di settore ed, in particolare, sarà il segmento lusso a registrare l’incremento più alto. Dopo il periodo pandemico degli ultimi anni, tutti i brand di lusso turistici e degli eventi stanno riorganizzandosi con nuove aperture in Sicilia ed in tutto il mondo. Basta pensare alle recenti acquisizioni di Four Seasons e Rocco Forte a Taormina e Palermo. Questo rappresenta una grandissima opportunità per tutti quei giovani interessati ad intraprendere una carriera di successo. E si sa, per lavorare nel turismo di lusso è necessaria una formazione specifica, senza la quale è impossibile accedere a questo esclusivo settore. Per tantissimi studenti, laureandi e laureati, è quindi il momento di pianificare il proprio futuro e valutare percorsi formativi post lauream, concreti, pratici ed orientati all’inserimento lavorativo in grado di garantire un futuro professionale in linea con le loro ambizioni.

Al via la VII edizione del Master THEM

Per chi desidera una carriera di successo nel turismo, una vera e propria eccellenza è il Master THEM in Tourism, Hospitality & Event Management: unico master in Italia certificato MPI – Meeting Professionals International, tra le più importanti organizzazioni turistiche al mondo presente in oltre 90 nazioni con quasi 20 mila aziende socie.

Ed è proprio Catania la sede scelta per l’organizzazione del Master. Finalmente i giovani siciliani non devono andare fuori dalla propria terra per avere una formazione professionale di alto livello. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: il tasso di occupazione subito dopo lo stage degli allievi del Master THEM è del 95%. Dati straordinari, resi possibili da un network internazionale di oltre 500 aziende partner – come Rocco Forte, Four Seasons, Belmond, Marriott, Starwood, NH, Hyatt, Hilton, Relais & Chateaux, Starhotels, e tanti altri brand dell’hotellerie di lusso, o Booking.com, Expedia, Trivago e tanti leader del mondo del travel – che ogni anno collaborano attivamente con BeAcademy sia durante le lezioni in aula, sia nel coordinare progetti di studio, sia offrendo agli allievi del Master centinaia di stage finalizzati tutti all’inserimento in azienda.

Lezioni pratiche, stage e project work

Il Master THEM partirà il 10 gennaio 2022. Durante i primi 4 mesi di lezioni pratiche in aula gli studenti conosceranno 100 docenti tra top manager dell’hotellerie e della meeting industry dei luxury brand più importanti a livello internazionale, frequenteranno 400 ore di formazione rivolta al “saper fare” tra didattica frontale e laboratori pratici, e parteciperanno a 10 eventi internazionali esclusivi di formazione e networking. Subito dopo, saranno impegnati sul campo per 6 mesi di stage attraverso una esperienza professionale retribuita, che gli consentirà di mettere in pratica tutte le tecniche, i software, le strategie ed i “trucchi del mestiere” appresi durante la formazione in aula.

Saranno gli stessi studenti a scegliere la città, l’azienda, il ruolo e l’attività da svolgere tra le centinaia di opportunità offerte dal network internazionale delle aziende convenzionate con il Master THEM (le migliori catene alberghiere del lusso, agenzie di organizzazione eventi, luxury destination wedding, tour operator, luxury travel agency, ecc.).

Inoltre, sono in programma per la nuova edizione tanti progetti speciali con gli Enti Governativi Internazionali del Turismo (Spagna, Francia, Montecarlo, Malta, Germania, Russia, Dubai, Abu Dhabi, solo per citarne alcuni) che vedranno gli allievi del Master THEM impegnati nella progettazione e realizzazione di strategie e azioni di Destination Marketing a stretto contatto con le destinazioni internazionali più importanti nel settore.

Questi sono solo alcuni dei fattori che hanno portato al successo questo percorso formativo nato per i giovani siciliani, ma che ogni anno attira talenti provenienti dal resto d’Italia e anche da altre città europee, come Londra, e persino dalla Colombia. Dalla lettura delle quasi 200 eccellenti recensioni scritte da coloro che hanno già fatto questo Master emergono tantissime storie di successo, tutte con un denominatore comune: in soli 10 mesi questi ragazzi sono passati dall’essere dei semplici studenti a diventare dei giovani professionisti affermati.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i laureandi e laureati di tutti i Corsi di Laurea sia Triennale che Magistrale. Per partecipare alle selezioni basterà compilare il form su www.beacademy.it o inviare una email a segreteria@beacademy.it per prenotare un colloquio. Disponibili borse di studio a copertura parziale previo superamento di una prova selettiva e agevolazioni finanziarie per un’iscrizione semplice ed economicamente sostenibile.

Articolo sponsorizzato