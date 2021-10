Picchia la propria madre e l’ex fidanzata: in arresto 28enne nel Catanese

Nel Catanese un uomo ha picchiato sia la madre che l'ex fidanzata. Quest'ultima lo aveva già denunciato nel 2019.

Arrestato dai carabinieri di Scordia un 28enne: è accusato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, sotto effetto di alcol, ha picchiato sia l’ex fidanzata che la madre.

L’intervento in via Livatino, dove risiede il giovane, è scattato dopo che la madre ha chiesto aiuto, telefonando al 112. Una volta sul posto, gli agenti non hanno trovato soltanto la donna, di 52 anni, ma anche la 22enne ex fidanzata dell’uomo poi arrestato: entrambe malconce per via delle botte subite dal 28enne violento. In particolare, la giovane presentava un’escoriazione sanguinante sulla guancia destra, provocata dagli schiaffi e dai pugni assestati dall’ex fidanzato.

Nonostante l’allontanamento fra i due ed il ricorso all’autorità giudiziaria per episodi simili, la 22enne continuava ad esser vittima della violenza dell’ex compagno.

Picchiata anche la madre

Nelle scorse ore quest’ultimo, ubriaco, aveva chiesto alla giovane di raggiungerlo per parlare. Una volta arrivata presso l’abitazione dell’ex, la ragazza è stata immediatamente e pesantemente percossa. A quel punto è intervenuta la madre dell’arrestato, tentando di proteggere la giovane. Per questo gesto, anche la 52enne è stata presa a schiaffi e strattonata.

Secondo le ultime indiscrezioni, nemmeno l’intervento degli agenti ha placato la reazione violenta del 28enne: al contrario, questo avrebbe rivolto ai carabinieri insulti e minacce. Inoltre, si sarebbe lanciato contro uno di loro nel tentativo di colpire per l’ennesima volta le donne.

La denuncia già scattata ed altri episodi

In seguito, l’ex fidanzata ha raccontato di una relazione con l’uomo lunga due anni, poi interrotta per il carattere dell’uomo, reso ancor più violento dall’abuso di alcol. Una denuncia per stalking a carico dell’uomo era giunta già nel novembre del 2019. Ma ciò non lo aveva fermato.

Di fatto, lo scorso 5 ottobre, la ragazza è stata fermata dall’uomo mentre era in compagnia di alcuni amici. In quell’occasione, il 28enne le avrebbe sbattuto la testa contro un muro, impossessandosi delle chiavi della sua auto e dei suoi occhiali.

Alla ragazza, visitata presso l’ospedale dei Militello in Val di Catania, è stata rilasciata una prognosi di 10 giorni per “abrasioni multiple al volto, lesioni al collo, alle mani, all’avambraccio ed al ginocchio destro. Un’abrasione in sede dorsale, un’avulsione dell’unghia del quarto dito della mano destra e piccoli ematomi superficiali sulla testa”.

L’arrestato è ora stato condotto presso il carcere di Caltagirone.