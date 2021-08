Stasera in TV: in onda “Blade” e “Frontiere – Fuga da Kabul”

La redazione di LiveUnict propone e consiglia una serie di film e programmi da guardare stasera in Tv.

In the blood [Canale 20, ore 21:05] : Film del 2014 con regia di John Stockwell. Racconta l’avvincente Ava che è una giovane ex combattente dall’oscuro passato. Quando il suo novello sposo svanisce senza lasciar traccia durante la luna di miele ai Caraibi, Ava scopre un violento mondo criminale, che cospira sulla sua isola di Paradiso. Pronta a combattere, Ava cerca di ricostruire la verità e di smascherare uno a uno i responsabili del rapimento del suo giovane e inerme marito.

Il mio incubo viene dal passato [Rai 2, ore 21:10]: Katie è molto felice di incontrare la sua amica di vecchia data, Gina. Almeno fino a quando non scopre che Gina e il suo fidanzato hanno pianificato una rapina e utilizzato la sua famiglia per realizzare il colpo.

Art night, Musei a Parigi [Rai5, ore 21:15] : Documentario che racconta il Museo del Louvre di Parigi ,chiuso al pubblico temporaeamente. Ma tra opere di restauro, interventi di pulizia, spostare le opere e controllare la sicurezza, la giornata è più frenetica che mai.

Frontiere – Fuga da Kabul [Rai3, ore 21:20]: 12 novembre 2001: i talebani fuggono da Kabul. 15 agosto 2021: i talebani si riprendono Kabul. Dopo 19 anni, nove mesi e tre giorni rinasce l’Emirato islamico e dalla capitale afghana inizia una nuova fuga: quella degli stranieri, noi occidentali, che ci eravamo illusi di portare pace e democrazia, e quella di un popolo martoriato, stremato, illuso e poi abbandonato.