Frasi festa del papà: ecco le migliori 10 da dedicare

Frasi festa del papà: in Italia si celebra il 19 marzo. Ecco le 10 migliori grasi da scrivere e inviare ai propri papà.

Il 19 marzo è la Festa del papà in Italia: ecco di seguito 10 frasi festa del papà.

Una tradizione diffusa in varie aree del mondo e che nasce già nei primi decenni del XX secolo per celebrare la paternità e i padri in generale. La data in cui si festeggia varia da paese a paese. In Italia coincide con il giorno di San Giuseppe, sposo della beata Vergine Maria. Già nel 1871 la Chiesa Cattolica aveva proclamato San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale.

San Giuseppe, in quanto simbolo del padre, nella tradizione popolare protegge anche gli orfani, le giovani nubili e i più sfortunati. In alcune zone della Sicilia il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. In altre aree la festa coincide con la festa di fine inverno: come riti propiziatori, si brucia l’incolto sui campi da lavorare e sulle piazze si accendono falò da superare con un balzo.

Frasi festa del papà: le migliori

• Hai guidato il mio cammino, passo dopo passo, e ogni tua impronta è impressa nel mio cuore. Questo giorno di festa te lo sei proprio meritato. Tanti auguri, papà!

• Tutti i miei amici hanno paura di diventare come loro padre. Io ho paura di non diventarlo

• Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà

• Al mio caro papà mille auguri. Conservati giovane come sei per altri mille anni

• Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani (Reed Markham)

• Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Tanti auguri!

• Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre (Gabriel Garcia Marquez)

• Subito dopo Dio, viene Papà (Wolfgang Amadeus Mozart)

• La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli

Democrito

• Ti sembrerà incredibile, ma più ci penso più m’accorgo che assomiglio proprio a te. E non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai (Andrea Bocelli)