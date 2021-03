WhatsApp, novità “immagini a tempo”: si possono vedere solo una volta

WhatsApp starebbe implementando una novità per consentire la visualizzazione di immagini a tempo. Ecco in cosa consiste e come funzionerà l'aggiornamento.

WhatsApp annuncia un’altra novità. Addio memoria intasata e pulizie periodiche annose. Ma addio, soprattutto, rischi privacy. A breve arriveranno infatti le “immagini a tempo“. Si tratta di una funzione parallela a quella dei messaggi effimeri, che consentono già di “pulire” in automatico le chat con molti messaggi dopo sette giorni. Adesso, con le immagini a tempo, le foto si “autodistruggeranno” dopo essere state visualizzate la prima volta. Una funzione molto simile a quello che avviene già coi Direct di Instagram o su Snapchat. A dare la notizia sono gli esperti di WABetaInfo. Lo sviluppo sembra già a buon punto, anche se non è ancora chiaro quando verranno implementati.

Whatsapp con immagini a tempo: come funzionerà

Il principio guida è impedire l’esportazione delle immagini a tempo all’esterno di WhatsApp. Sarà possibile visualizzarle solo per il tempo indicato nel timer, dopodiché scompariranno una volta usciti dalla chat. Alla ricezione, invece, andranno “sbloccate” cliccando su “Tap to view” o “Tocca per vedere“, in italiano.

Tuttavia, al momento WhatsApp non ha implementato un sistema per rilevare gli screenshot. Ciò vuol dire che se la persona che riceve un’immagine a tempo vorrà salvare lo screen della foto, potrà comunque farlo senza che al mittente venga inviata una notifica.