Vacanze 2021, ministro Garavaglia: “Estero? Turismo di prossimità in Italia”

Vacanze 2021 in Italia, senza viaggi all'estero e destinazioni esotiche. Questa la prospettiva del ministro Garavaglia, che spinge al turismo di prossimità.

Niente destinazioni esotiche, né tour in giro per l’Europa. Anche per le vacanze 2021, i vacanzieri dovranno accontentarsi del turismo di prossimità e rimanere in Italia. Parola del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in visita a Civitavecchia a bordo della MSC Grandiosa. “Sappiamo quello che è successo l’anno scorso – ha esordito il ministro -, quando tra marzo e aprile c’è stato il picco della diffusione del virus, quindi in questo momento bisogna essere molto, molto cauti”.

Anche per Pasqua, infatti, sembra che le chiusure permarranno in tutte le regioni. Non ci sarà forse un lockdown generalizzato come l’anno scorso, ma feste e riunioni affollate è probabile che rimangano sospese, così come a Natale. La situazione, stando a quanto prospettato dal ministro, migliorerà solo in estate.

“In estate nel 2020 il virus è stato meno aggressivo e siamo fiduciosi che succeda anche questa estate – ha auspicato –. È chiaro che avremo un turismo di prossimità, Italia su Italia. C’è una forte accelerazione sui vaccini in questo momento e, se le cose andranno nel verso giusto, speriamo dopo l’estate di metterci alla spalle questo maledetto virus”.

Non sembra, al momento, che sia previsto un ulteriore stimolo al settore del turismo così come avvenuto già l’anno scorso col bonus vacanze. Chi ha richiesto il bonus entro il 31 dicembre 2020, infatti, se non l’ha ancora speso può ancora utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, non potrà richiederlo una seconda volta.