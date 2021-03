Università e lezioni in presenza: le ultime novità della ministra Messa

Università, ripartono le lezioni in presenza? In un'intervista, la Ministra dell'Università e della Ricerca annuncia notizie rilevanti sulla riapertura delle aule universitarie a seconda delle zone.

In un’intervista a SkyTg24, la Ministra dell’Università Maria Cristina Messa parla della situazione degli atenei italiani e della necessità di un ritorno, al più presto, alle attività didattiche in presenza. A gennaio il governo Conte aveva dichiarato che gli atenei avrebbero aperto le porte già a febbraio, con lezioni in presenza al 50%. Ma il peggioramento della curva dei contagi, non ha consentito l’apertura delle aule in molte zone di Italia.

La ministra si augura, però, che le lezioni in presenza possano ricominciare subito dopo Pasqua, a seconda delle zone. “Spero si riesca dopo Pasqua, per lo meno aprirne una parte. Più veloci andremo nella vaccinazione e più riusciremo a riaprire“, ha spiegato. Maria Cristina Messa sottolinea anche la necessità per gli studenti di rientrare nelle aule universitarie: “I ragazzi hanno bisogno di tornare. La fascia di età 19-22 anni è delicata per scelte e percorsi. In tanti mi scrivono che ancora non hanno potuto vedere un’aula universitaria e sono affranti come i ragazzi delle scuole.”

In merito alla didattica a distanza, la Ministra ribadisce la potenza dello strumento: “Credo che tutte le università useranno la didattica a distanza in maniera complementare a quella in presenza. Se vogliamo rendere più internazionale la nostra università potremo condividere con quelle straniere i percorsi. Ora abbiamo le strutture per farlo.”