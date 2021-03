UNICT – Prorogato anno accademico: cosa cambia per studenti e laureandi

Università, prorogato l'anno accademico in tutta Italia: cosa cambia per gli studenti e per i laureandi dell'Università di Catania.

La data di chiusura dell’anno accademico 2019-20 dell’Università di Catania è stata prorogata al 15 giugno 2021. Lo ha stabilito il rettore Francesco Priolo con proprio decreto del 4 marzo scorso, che recepisce le disposizioni contenute nella legge 21/2021 (c.d. Milleproroghe). A seguito di tale provvedimento, l’ultima sessione per l’esame di conseguimento del titolo di studio è quindi prorogata – per tutti i laureandi – al 15 giugno 2021.

Il decreto rettorale stabilisce inoltre che gli studenti laureandi dei corsi triennali che si erano iscritti “con riserva” a un corso magistrale entro il 12 ottobre 2020, e che conseguono il titolo nell’ultima sessione dell’a.a. 2019/2020, potranno regolarizzare l’iscrizione alla magistrale entro i seguenti termini: 16 giugno 2021, prima rata; 30 giugno 2021, seconda rata; 31 luglio 2021, terza rata.