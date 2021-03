Test Medicina 2021: ecco le date delle prove d’ammissione

Pubblicate le date dei test d'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale. Le date e le ultime novità sul mondo dell'università.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato negli scorsi giorno l’avviso riguardante le date del test Medicina 2021 e degli altri corsi di laurea a numero programmato nazionale. L’avviso, pubblicato dal MUR il 25 febbraio, riguarda l’anno accademico 2021/2022. Come ogni anno, le prove si svolgeranno tra i primi di settembre e il mese di ottobre. Vediamo le date esatte per ogni corso di laurea.

Test Medicina 2021: le date delle prove d’ammissione

Test Medicina Veterinaria: mercoledì 1 settembre 2021.

Test Medicina e Chirurgia e corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana: venerdì 3 settembre 2021.

Test Architettura: entro giovedì 23 settembre 2021 (la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando).

Test dei corsi di laurea in Professioni sanitarie: martedì 7 settembre 2021.

Test in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese: giovedì 9 settembre 2021.

Test in Scienze della formazione primaria: giovedì 16 settembre 2021

Test per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie: venerdì 29 ottobre 2021.

Al momento, non si conoscono ancora le modalità delle prove. Malgrado la situazione sanitaria, l’anno scorso le prove si sono svolte in presenza per tutti i candidati. Tuttavia, le modalità e i contenuti delle prove, così come il numero di posti disponibili per le immatricolazioni, saranno definiti con un decreto successivo. Di seguito si pubblica l’avviso del Ministero.

Le ultime novità sull’università

Con diverse regioni in zona arancione e in zona rossa, il mondo dell’università ha subito uno stop ancora prima di poter ricominciare. Solo in poche regioni, come la Sicilia, il Lazio o la Liguria, la situazione epidemiologica consente di svolgere ancora le lezioni in modalità mista.

In una recente intervista la ministra per l’Università e la Ricerca Cristina Messa ha prospettato una possibile ripresa delle lezioni in presenza per dopo Pasqua, quando scadrà l’ultimo DPCM. “I ragazzi hanno bisogno di tornare – ha dichiarato la ministra -. La fascia di età 19-22 anni è delicata per scelte e percorsi. In tanti mi scrivono che ancora non hanno potuto vedere un’aula universitaria e sono affranti come i ragazzi delle scuola”.