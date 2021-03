Stasera in TV: in onda “Split”

Un martedì ricco di proposte televisive: film tratti da fatti realmente accaduti, interviste e trasposizioni letterarie. Un martedì all'insegna della varietà e della cultura. La redazione ha selezionato per voi le quattro proposte più allettanti:

Intervista esclusiva di Oprah Winfrey a Meghan e al principe Harry [Tv 8, ore 21:30]: le rivelazioni sulla dura vita a corte che Harry e la consorte americana Meghan hanno dovuto subire. Rivelazioni e pesanti accuse verso Buckingham Palace.

Split [Mediaset 20, ore 21:04]: Shyamalan ha sviluppato la sua sceneggiatura su un soggetto liberamente ispirato alla figura di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da disturbo dissociativo dell’identità. James McAvoy interpreta il pericoloso psicopatico, che rapisce tre adolescenti in Philadelphia.

Boccaccio [Rai Movie, ore 21:10]: un gruppo di giovani fugge dalla Firenze appestata del 300 per rifugiarsi in campagna. Commedia ispirata a cinque novelle di Giovanni Boccaccio.

Detroit [Rai 5, ore 21:10]: 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers: un episodio di brutalita’ da parte della polizia (con il fiancheggiamento di alcuni militari) che è una ferita nella coscienza dell’America.