Sicilia, vaccino anti-Covid anche dal medico di famiglia: come funziona

Chiusa la trattativa tra l'assessorato regionale alla salute e i sindacati dei medici di medicina generale: anche i medici di famiglia saranno coinvolti nella campagna vaccinale. Ecco come funzionerà.

Novità per la campagna vaccinale in Sicilia: anche i medici di famiglia potranno somministrare il vaccino anti Covid. È stato raggiunto, infatti, l’accordo con la Regione e l’intesa è stata siglata dai vertici dell’assessorato regionale alla Salute e dalle sigle Fimmg, Smi, Snami e Intesa sindacale.

“Si tratta di un accordo articolato che va bene sia per i medici che lavorano in città che per quelli dei piccoli comuni anche montani e che prevede il coinvolgimento di tutti i medici, quelli di famiglia, quelli della continuità assistenziale. Noi potremo vaccinare tutte le categorie rispetto ai target via via stabiliti. Abbiamo fatto tesoro degli accordi stipulati in altre regioni e siamo riusciti a concludere positivamente la trattativa“, spiega Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg.

Vaccini dai medici di famiglia: come funziona

I professionisti che hanno aderito al protocollo saranno impiegati nei loro studi professionali, nelle guardie mediche dislocate su tutto il territorio siciliano, negli hub allestiti dalla Protezione civile regionale. Essi saranno, inoltre, attrezzati per le vaccinazioni a domicilio.

I medici di famiglia riceveranno un compenso per ogni dose inoculata. In particolare, il costo è di:

10 euro se la vaccinazione avviene all’interno dello studio del medico;

se la vaccinazione avviene all’interno dello studio del medico; 25 euro se la vaccinazione avviene presso il domicilio del paziente;

se la vaccinazione avviene presso il domicilio del paziente; 10 euro se la vaccinazione avviene in presidio di continuità assistenziale;

se la vaccinazione avviene in presidio di continuità assistenziale; 31,50 euro l’ora per vaccinare in un centro vaccinale dell’Asp o in unità mobile.

I medici daranno priorità ai cittadini over 80 e alle persone estremamente vulnerabili. Successivamente, essi saranno impegnati nella vaccinazione dei soggetti con gravi disabilità. Si tratta di “un nuovo, decisivo, patto tra la Regione ed i medici di famiglia nella battaglia contro il Coronavirus” ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.