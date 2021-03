Sicilia, 50 positivi dopo una festa: Comuni chiedono zona rossa

La zona rossa è stata chiesta dal sindaco del Comune sulle Madonie dopo il vertiginoso aumento dei positivi. Delle feste in campagna alla base del focolaio.

Prima la festa, poi il focolaio. Un copione già visto in Sicilia, che si ripete ancora una volta dopo il caso di Capizzi, finita in zona rossa tra gennaio e dicembre dell’anno scorso. Lo stesso destino potrebbe toccare a San Mauro di Castelverde, un paesino sulle Madonie, in provincia di Palermo. Su 1400 abitanti, i positivi sono già 50 e in quarantena ci sono altre 60 persone. Il sindaco, Giuseppe Minutilla, ha parlato di “situazione allarmante”, chiedendo l’istituzione della zona rossa per il Comune.

All’origine dell’attuale situazione sanitaria ci sarebbero delle feste clandestine organizzate in campagna, alle quali avrebbero partecipato studenti liceali da Gangi e Cefalù. Proprio da una scuola di Cefalù, infatti, sarebbe partita la segnalazione.

Nel plesso scolastico sarebbero già diversi i contagiati. Numerosi i casi anche nel paese, dove i tamponi eseguiti hanno confermato la presenza di un focolaio. Oltre alla richiesta di zona rossa, il sindaco Minutilla avrebbe ordinato tramite propria ordinanza la chiusura di scuole e uffici pubblici. Alle 18 di oggi Minutilla prevede una diretta Facebook, durante la quale la cittadinanza verrà informata dell’andamento della situazione.

Casi in salita anche ad Altavilla Milicia, ancora nel palermitano, dove il sindaco ha ordinato la chiusura delle scuole. Lo stesso primo cittadino, dopo un aumento da 24 a 64 casi in una settimana, ha chiesto la zona rossa. Lente puntata sul palermitano, dunque, dove si registrano aumenti di casi importanti. Nel bollettino dell’8 marzo, infatti, i nuovi positivi a Palermo e provincia erano oltre 300, su 515 casi registrati complessivamente in Sicilia.