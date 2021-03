La Sicilia trionfa con Colapesce e Dimartino: “Musica leggerissima” non va via dalla testa

Colapesce e Dimartino, i cantautori siciliani più trasmessi in radio dopo la loro partecipazione alla 71esima edizione del festival di Sanremo.

A trionfare sul palco dell’Ariston, per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, sono stati i Maneskin ma è anche vero che la canzone più trasmessa in radio sia “canzone leggerissima” dei siciliani Colapesce e Dimartino, le cui note è anche possibile ammirarle su cartelloni color pastello per Catania e in tutta la Sicilia.

La mancata vincita è stata probabilmente dovuta a un bacino di followers minore rispetto a quello di altri cantanti in gara. I due cantanti siciliani hanno infatti voluto sdrammatizzare con un appello sui social a Chiara Ferragni, invitandola ad aiutarli col televoto, facendo riferimento alle critiche rivolte all’influencer per aver dato un’impennata alle votazioni del marito, Fedez, in gara con Francesca Michelin.

I due cantanti hanno ricevuto il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa radio-tv-web: 21 preferenze su 98 votanti. I due cantautori recriminano però la Rai di aver consegnato loro il premio in maniera insolita e poco felice: “È stato brutto e triste, non che volessi salire sul palco, ma che ce lo consegnassero in una busta della spesa… non te lo godi proprio per niente”. È questo lo sfogo di Colapesce e Dimartino all’indomani della finale di Sanremo 2021.

Questo festival di Sanremo è stato probabilmente il più siciliano di sempre. I due cantautori in questione provengono da Solarino, in provincia di Siracusa e da Misilmeri, in provincia di Palermo. Da una punta a un’altra dell’isola, i due hanno creato un duetto, che con un sound anni ’70 ha fatto sognare e ballare tutta Italia.