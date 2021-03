Pizzeria “I mafiosi” in Germania, scoppia la polemica: “Va boicottata”

L'associazione "Mafia Nein Danke" ('Mafia No Grazie) contro la pizzeria "I mafiosi" a Colonia: "Manca la consapevolezza del fenomeno mafioso".

È di pochi mesi fa la bufera scoppiata su una pizzeria di Francoforte che aveva deciso di chiamarsi “Falcone e Borsellino” e che esponeva, accanto alle foto dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’immagine di don Vito Corleone, protagonista de “Il Padrino”. La Germania ci “ricasca” e questa volta al centro della polemica è la “Pizzeria Mafiosi” a Colonia.

Il ristorante su Facebook ha come profilo l’immagine del Padrino e ha sul menù pizze come la “Pizza Riina” o la “Pizza Cosa Nostra”. Ma non è l’unico, a Muhlheim an de Ruhr, ad esempio, si trova la Pizzeria ‘Cosa nostra’, ad Hannover ‘Mafia Pizza’ e a Trier ‘Pizza Mafia’. Uno schiaffo alle tante vittime innocenti di Cosa nostra che hanno perso la vita per dire no alla mafia.

Le proteste

A mobilitarsi è l’associazione “Mafia Nein Danke” nata nel 2007 dopo l’attentato di Duisburg, quando vennero uccise sei persone davanti a un ristorante italiano. Nel 2016 l’associazione avviò una campagna di sensibilizzazione per evitare proprio l’utilizzo di parole come “Mafia” o “Il Padrino”. “Abbiamo notato che l’uso di queste parole avviene sia in ambito italiano che tedesco, ma il significato è ben diverso. Perché se un italiano usa il nome del boss Riina per una pizza vuol dire qualcosa di completamente diverso rispetto all’uso che ne fa un tedesco. Perché i tedeschi fondamentalmente sono ignoranti in materia. C’è meno consapevolezza“, spiega il direttore dell’associazione Sandro Mattioli.

E aggiunge: “Una pizzeria che si chiama ‘Mafiosi’ andrebbe boicottata, ma il fatto che ci siano tutti questi ristoranti dimostra che la nostra speranza di boicottare questi posti non funziona.”

“Non è una novità, ma sorprende sempre trovare in Germania ristoranti e pizzerie che usano ancora la mafia come elemento folkloristico. Qui la mafia è ancora troppo spesso percepita come fatto ‘di colore’, o ‘cinematografico’(…). Se dal punto di vista della lotta alla criminalità organizzata la Germania ha fatto passi in avanti, anche nella stessa collaborazione tra le forze di polizia italiane e tedesche, manca ancora troppo spesso la comprensione culturale del fenomeno mafioso“, aggiunge la giornalista Cristina Giordano.