Pagamento pensioni aprile 2021 anticipato: ecco quando ritirarla

Il pagamento pensioni aprile 2021 avverrà in anticipo rispetto al tradizionale calendario dell'Inps: ecco il calendario per ritirare le pensioni presso Poste italiane.

Anche il pagamento pensioni aprile 2021 avverrà anticipatamente. La pensione può essere ritirata presso gli sportelli di Poste Italiane oppure si può scegliere l’accredito sul conto corrente. Inoltre, è sempre possibile usufruire della possibilità, per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni, di ricevere la pensione a domicilio. Gli over 75, infatti, possono richiedere gratuitamente la delega ai Carabinieri, qualora non fossero già stati incaricati altri soggetti per il ritiro della pensione in banca o alle poste.

Già da molti mesi Poste Italiane ha deciso di non concentrare il pagamento delle Pensioni in un’unica data, per evitare la creazione di assembramenti e per favorire il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Presumibilmente, quindi, anche a maggio e per i mesi successivi il pagamento avverrà anticipatamente.

Pagamento pensioni aprile 2021: il calendario

Il ritiro delle pensioni presso gli sportelli e i bancomat di Poste Italiane inizierà venerdì 26 marzo 2021 e continuerà fino a giovedì 1 aprile 2021. Come accaduto negli scorsi mesi, anche il pagamento delle pensioni aprile 2021 avverrà in base alla lettera del cognome. In particolare, il pagamento delle pensioni aprile 2021 dovrebbe avvenire secondo il seguente calendario:

iniziale cognome A-B: pagamento venerdì 26 marzo;

iniziale cognome C-D: pagamento sabato 27 marzo;

iniziale cognome E-K: pagamento lunedì 29 marzo;

iniziale cognome L-O: pagamento martedì 30 marzo;

iniziale cognome P-R: pagamento mercoledì 31 marzo;

iniziale cognome S-Z: pagamento giovedì 1 aprile. Nello stesso giorno è previsto il pagamento della pensione per chi ha scelto di farsela accreditare direttamente sul conto corrente.

I titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution ed i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare l’importo dagli oltre 7mila ATM Postamat a partire dalla mattina del 26 Marzo 2021. Presso gli Istituti di Credito invece, la Pensione Inps potrà essere prelevata allo sportello esclusivamente a partire da Lunedì 1 Aprile 2021.