Offerte lavoro Sicilia, cooperativa assume personale: si cercano diverse figure

Psicologi, mediatori familiari, educatori, assistenti sociali, infermieri, tecnici amministrati, autisti ed esperti contabili: queste le figure ricercate dalla Cooperativa Sociale Badia Grande. Ecco come candidarsi.

Nuove opportunità lavorative per diplomati e laureati siciliani: la Cooperativa Badia Grande, impegnata nei settori dell’immigrazione, dell’educazione dei minori, dell’assistenza ai disabili, del settore scolastico ed extrascolastico, della formazione dei giovani e dell’esperienza lavorativa sul campo, cerca personale.

Le selezioni sono aperte per 58 figure professionali che, a seguito di una selezione, verranno inserite nelle strutture gestite dalla cooperativa in tutta la Sicilia. In particolare, si tratta delle strutture che la cooperativa gestisce a Trapani, Palermo, Catania, Messina e Agrigento.

Le figure professionali ricercate

In particolare, le figure professionali da impiegare sono:

sul territorio di Catania e provincia: 1 psicologo, 1 mediatore familiare, 4 educatori professionali, 4 esperti di laboratorio, 4 animatori, 2 OSA;

L’avviso completo è pubblicato sul sito della cooperativa.

Come fare domanda

Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo selezionepersonale@societacooperative.com allegando il Curriculum Vitae datato, firmato con allegato il documento di riconoscimento.