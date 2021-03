Lotteria degli scontrini, estrazione premi al via: ecco come

Lotteria degli scontrini ai nastri di partenza. Tutto quello che c'è da sapere sulle estrazioni, i premi in palio e il calendario con cui verranno estratti.

Lotteria degli scontrini al via tra pochi giorni. Giovedì 11 marzo si terrà la prima estrazione della lotteria di stato. L’iniziativa, voluta dal governo Conte bis per contrastare l’evasione fiscale, si terrà mensilmente fino a giugno. Poi inizierà l’estrazione settimanale, a partire dal 10 giugno. Con un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, infine, sarà individuata la data dell’estrazione annuale.

Lotteria degli scontrini: estrazioni

La prima estrazione in assoluto si terrà tra due giorni, l’11 marzo. Ci sono in palio 10 premi da 100mila euro per chi compra e altrettanti premi, ma da 20mila euro, per chi vende. Vincere, però, non sarà facile. I biglietti virtuali generati sono in tutto oltre 535 milioni. Una vincitore, quindi, ogni 53 milioni di biglietti. Percentuale, comunque, molto più bassa rispetto a quella di fare 6 al Superenalotto, pari a 1 su 622.614.630. Di seguito si pubblica il calendario delle estrazioni mensili della lotteria degli scontrini fino a fine 2021.

giovedì 11 marzo;

giovedì 8 aprile;

giovedì 13 maggio;

giovedì 10 giugno;

giovedì 8 luglio;

giovedì 12 agosto;

giovedì 9 settembre;

giovedì 14 ottobre;

giovedì 11 novembre;

giovedì 9 dicembre.

A partire da giovedì 10 giugno, tuttavia, la lotteria degli scontrini comincerà anche con le estrazioni settimanali. Le estrazioni si terranno anche in questo caso a partire dal giovedì e riguarderanno tutti gli scontrini emessi dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Nel caso della prima settimana, quindi, le date di riferimento saranno dal 31 maggio al 6 giugno 2021.

Lotteria degli scontrini: premi

Si ricorda che lo scontrino premia sia chi compra sia chi vende. Di seguito, i premi divisi per importo e cadenza.

Premi settimanali

15 premi da 25mila euro ogni settimana per chi compra.

15 premi da 5mila euro ogni settimana per chi vende.

Premi mensili

10 premi da 100mila euro ogni mese per chi compra.

10 premi da 20mila euro ogni mese per chi vende

Premi annuali

1 premio da 5 milioni di euro ogni anno per chi compra.

1 premio da 1 milione di euro ogni anno per chi vende.

Come funziona l’estrazione della lotteria degli scontrini

La lotteria scontrini non avrà nessuna ruota fisica, né palline. Ci sarà, invece, una ruota telematica supervisionata da tre membri: uno indicato dall’Agenzia delle Entrate e due da quella dei Monopoli. L’estrazione avverrà alle 10 del mattino del giovedì.

Dopodiché, i biglietti vincenti verranno pubblicati sul portale della lotteria degli scontrini. I vincitori, invece, una volta eseguite le dovute verifiche, saranno contattati tramite la Pec fornita in fse di registrazione al portale apposito.